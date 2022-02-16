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FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe kontenjanı açmak için bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig'de bu sezon da beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanında yer açmak için bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2022 Çarşamba 12:02
FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe kontenjanı açmak için bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da istediği sonuçları alamayan ve zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe'de yeni sezon yapılanması başladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe kontenjanı açmak için bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor

Çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli yönetim, yabancı kontenjanında yer açmak için bazı isimlerle yolları ayırmayı hedefliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe kontenjanı açmak için bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor

İşte Fenerbahçe'nin gelecek sezonki kadrosunda olması beklenmeyen oyuncular...

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe kontenjanı açmak için bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor

Marcel Tisserand

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe kontenjanı açmak için bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor

Luiz Gustavo

FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe kontenjanı açmak için bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor

Jose Sosa

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