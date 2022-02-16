FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe kontenjanı açmak için bazı isimlerle yollarını ayırmayı planlıyor

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da istediği sonuçları alamayan ve zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe'de yeni sezon yapılanması başladı.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon da istediği sonuçları alamayan ve zirvenin gerisinde kalan Fenerbahçe'de yeni sezon yapılanması başladı.
Çalışmalarına hız veren sarı-lacivertli yönetim, yabancı kontenjanında yer açmak için bazı isimlerle yolları ayırmayı hedefliyor.
İşte Fenerbahçe'nin gelecek sezonki kadrosunda olması beklenmeyen oyuncular...
Diego Rossi
Öte yandan Dimitrios Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Mergim Berisha gibi isimlere de yüksek teklifler gelmesi halinde satılacaklar.