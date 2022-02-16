FENERBAHÇE HABERLERİ: Berke Özer'e Avrupa'dan 2 talip!

2019-2021 yılları arasında Belçika'da Westerlo kulübünde forma giyen ve pefrormansı ile adından söz ettiren Berke Özer'i yakından tanıyan Gent kulübü yetkililerinin sezon sonu bonservisini eline alacak olan 21 yaşındaki file bekçisi ile ilgili gelişmeleri yakından takip eddiği idida ediliyor.
Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmayı düşünmediği Berke'nin de kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği bilinirken, genç file bekçisinin adı bir başka Belçika kulübü Anderlecht ile de anılıyor.
Sarı-Lacivertli ekibe 2018 yılında 2.5 milyon Euro karşılığında transfer olan Berke Özer'in kulübe bonservis bedeli kazandırmadan takımdan ayrılması bekleniyor.