Haberler Fenerbahçe SPOR HABERLERİ - Slavia Prag karşısında kadroda rotasyon! İsmail Kartal'dan o isimlere neşter

SPOR HABERLERİ - Slavia Prag karşısında kadroda rotasyon! İsmail Kartal'dan o isimlere neşter

Spor haberi... Kötü gidişata Giresunspor karşısında alınan galibiyetle 'dur' diyen Fenerbahçe sıradaki maçında UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler mücadeleden mutlak galibiyet alarak seriye bağlamak istiyor. Teknik patron İsmail Kartal, Giresun'da sergiledikleri oyundan memnun. Bunu geliştirmeleri durumunda UEFA Konferans Ligi'nde turu geçeceklerini belirtirken, Süper Lig'i de 2'nci bitirebileceklerini dile getirmişti. Peki Kartal Slavia Prag karşısında nasıl bir 11 tercih edecek? İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 11:17 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 11:23
SPOR HABERLERİ - Slavia Prag karşısında kadroda rotasyon! İsmail Kartal'dan o isimlere neşter

Fenerbahçe'de gözler Slavia Prag maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak maçın hazırlıklarına dün başladı.

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SPOR HABERLERİ - Slavia Prag karşısında kadroda rotasyon! İsmail Kartal'dan o isimlere neşter

Teknik direktör İsmail Kartal antrenmandan önce oyuncuları ile bir toplantı yaparak, Giresun'da sergilenen mücadele ve iyi futbolun Prag karşısında da devam etmesini istedi.

SPOR HABERLERİ - Slavia Prag karşısında kadroda rotasyon! İsmail Kartal'dan o isimlere neşter

Tecrübeli hoca, bu oyunu geliştirmeleri halinde UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag engelini geçeceklerini, Süper Lig'de de 2.'lik hedefine ulaşabileceklerini ifade etti.

SPOR HABERLERİ - Slavia Prag karşısında kadroda rotasyon! İsmail Kartal'dan o isimlere neşter

KADRODA MİNİ ROTASYON
Kaleci Altay'ın sakatlığının ardından sahalara iyi bir dönüş yapması, Valencia'nın yeniden gollerine başlaması takımda moral ve inancı artırırken, Prag'a karşı sahaya çıkacak onbir merak konusu...

SPOR HABERLERİ - Slavia Prag karşısında kadroda rotasyon! İsmail Kartal'dan o isimlere neşter

İsmail Kartal'ın savunmada Nazım, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi dörtlüsünü koruması bekleniyor.

SPOR HABERLERİ - Slavia Prag karşısında kadroda rotasyon! İsmail Kartal'dan o isimlere neşter

Orta sahada son maçtaki Jose Sosa, Miha Zajc ve Mert Hakan üçlüsünden Sosa'nın yerine Ozan Tufan'ın monte edilme ihtimali yüksek.

SPOR HABERLERİ - Slavia Prag karşısında kadroda rotasyon! İsmail Kartal'dan o isimlere neşter

Hücum hattında ise Osayi Samuel, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia formaya yakın.

SPOR HABERLERİ - Slavia Prag karşısında kadroda rotasyon! İsmail Kartal'dan o isimlere neşter

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Slavia Prag maçı 11'i

SPOR HABERLERİ - Slavia Prag karşısında kadroda rotasyon! İsmail Kartal'dan o isimlere neşter

ALTAY

SPOR HABERLERİ - Slavia Prag karşısında kadroda rotasyon! İsmail Kartal'dan o isimlere neşter

MIN-JAE

SPOR HABERLERİ - Slavia Prag karşısında kadroda rotasyon! İsmail Kartal'dan o isimlere neşter

SZALAI

SPOR HABERLERİ - Slavia Prag karşısında kadroda rotasyon! İsmail Kartal'dan o isimlere neşter

FERDİ

SPOR HABERLERİ - Slavia Prag karşısında kadroda rotasyon! İsmail Kartal'dan o isimlere neşter

NAZIM

SPOR HABERLERİ - Slavia Prag karşısında kadroda rotasyon! İsmail Kartal'dan o isimlere neşter

OZAN

SPOR HABERLERİ - Slavia Prag karşısında kadroda rotasyon! İsmail Kartal'dan o isimlere neşter

ZAJC

SPOR HABERLERİ - Slavia Prag karşısında kadroda rotasyon! İsmail Kartal'dan o isimlere neşter

MERT HAKAN

SPOR HABERLERİ - Slavia Prag karşısında kadroda rotasyon! İsmail Kartal'dan o isimlere neşter

PELKAS

SPOR HABERLERİ - Slavia Prag karşısında kadroda rotasyon! İsmail Kartal'dan o isimlere neşter

OSAYI

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