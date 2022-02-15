SPOR HABERLERİ - Slavia Prag karşısında kadroda rotasyon! İsmail Kartal'dan o isimlere neşter

Fenerbahçe'de gözler Slavia Prag maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak maçın hazırlıklarına dün başladı.
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Fenerbahçe'de gözler Slavia Prag maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak maçın hazırlıklarına dün başladı.
⚡F.BAHÇE'DE FLAŞ AYRILIK! İLK YOLCU BELLİ OLDU! | OKUMAK İÇİN TIKLAYIN
Teknik direktör İsmail Kartal antrenmandan önce oyuncuları ile bir toplantı yaparak, Giresun'da sergilenen mücadele ve iyi futbolun Prag karşısında da devam etmesini istedi.
Tecrübeli hoca, bu oyunu geliştirmeleri halinde UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag engelini geçeceklerini, Süper Lig'de de 2.'lik hedefine ulaşabileceklerini ifade etti.
KADRODA MİNİ ROTASYON
Kaleci Altay'ın sakatlığının ardından sahalara iyi bir dönüş yapması, Valencia'nın yeniden gollerine başlaması takımda moral ve inancı artırırken, Prag'a karşı sahaya çıkacak onbir merak konusu...
İsmail Kartal'ın savunmada Nazım, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi dörtlüsünü koruması bekleniyor.
Orta sahada son maçtaki Jose Sosa, Miha Zajc ve Mert Hakan üçlüsünden Sosa'nın yerine Ozan Tufan'ın monte edilme ihtimali yüksek.
Hücum hattında ise Osayi Samuel, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia formaya yakın.
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel Slavia Prag maçı 11'i
ALTAY
VALENCIA