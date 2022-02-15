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SPOR HABERİ - O talepleri sonrası rafa kalktı! Vitor Pereira ve Corinthians...

Spor haberi... Fenerbahçe'nin büyük umutlarla takımın başına getirdiği ancak kötü gidişat sonrası yolların ayrıldığı Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın yeni adresinin neresi olacağı merak ediliyor. 52 yaşındaki çalıştırıcı için Everton yazılırken, İngiliz taraftarların tepkisi sonrası bu anlaşma gerçekleşmemişti. Bu gelişme sonrası ismi Brezilya'nın köklü kulüplerinden Corinthians ile ismi anılmaya başlanan Pereira'nın talepleri sonrası bu imza da rafa kalktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 09:26
CEVDET BERKER İŞLEYEN
SPOR HABERİ - O talepleri sonrası rafa kalktı! Vitor Pereira ve Corinthians...

Süper Lig'de 2014'ten bu yana devam eden şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe'nin yolları, 2015-2016 sezonunda da sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörlüğünü yapan Pereira ile 2021-2022 sezonu öncesi yeniden kesişmişti.

SPOR HABERİ - O talepleri sonrası rafa kalktı! Vitor Pereira ve Corinthians...

Sarı-Lacivertliler ikinci kez Portekizli çalıştırıcıyı takımın başına getirerek, şampiyonluk hasretine son vermek istemiş ancak ilk döneminde 14 ay görevde kalan Pereira ikinci döneminde beklentilerin oldukça uzağında kalırken yalnızca 171 gün takımın başında kalabildi.

SPOR HABERİ - O talepleri sonrası rafa kalktı! Vitor Pereira ve Corinthians...

Bu ayrılık sonrası Sarı-Lacivertliler'in yeni çalıştırıcısı İsmail Kartal olurken, 52 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmuştu.

SPOR HABERİ - O talepleri sonrası rafa kalktı! Vitor Pereira ve Corinthians...

Everton ile anlaşmaya yakın olan Pereira, İngiliz taraftarların tepkisi sonrası imzasi son anda iptal olurken en ciddi adres Brezilya'nın köklü kulübü Corinthians olmuştu.

SPOR HABERİ - O talepleri sonrası rafa kalktı! Vitor Pereira ve Corinthians...

Brezilya basınında Pereira-Corinthians flörtüne dair flaş bir gelişme duyuruldu.

SPOR HABERİ - O talepleri sonrası rafa kalktı! Vitor Pereira ve Corinthians...

Buna göre; Corinthians, Vitor Pereira'yı mali problemler nedeniyle uzak görürken, teknik direktörlük pozisyonu için başka isimleri arıyor.

SPOR HABERİ - O talepleri sonrası rafa kalktı! Vitor Pereira ve Corinthians...

Portekizli çalıştırıcının yaklaşık olarak 2 milyon R$ (Brezilya Reali) talebi bu isimden vazgeçilmesine neden oldu.

SPOR HABERİ - O talepleri sonrası rafa kalktı! Vitor Pereira ve Corinthians...

Ayrıca Corinthians'ın Pereira'dan vazgeçmesinin bir diğer nedeni olarak, 52 yaşındaki teknik adamın yardımcı antrenörünün yanı sıra, yaklaşık 6 asistanını da yanında getirmek istemesi...

SPOR HABERİ - O talepleri sonrası rafa kalktı! Vitor Pereira ve Corinthians...

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