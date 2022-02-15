SPOR HABERİ - O talepleri sonrası rafa kalktı! Vitor Pereira ve Corinthians...

Süper Lig'de 2014'ten bu yana devam eden şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe'nin yolları, 2015-2016 sezonunda da sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörlüğünü yapan Pereira ile 2021-2022 sezonu öncesi yeniden kesişmişti.
Sarı-Lacivertliler ikinci kez Portekizli çalıştırıcıyı takımın başına getirerek, şampiyonluk hasretine son vermek istemiş ancak ilk döneminde 14 ay görevde kalan Pereira ikinci döneminde beklentilerin oldukça uzağında kalırken yalnızca 171 gün takımın başında kalabildi.
Bu ayrılık sonrası Sarı-Lacivertliler'in yeni çalıştırıcısı İsmail Kartal olurken, 52 yaşındaki Portekizli çalıştırıcının yeni adresinin neresi olacağı merak konusu olmuştu.