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Servet Çetin'den flaş Szalai ve Kim sözleri!

Fenerbahçe'nin eski stoperi Servet Çetin'den tartışılacak sözler: “Szalai ve Kim’i beğenmiyorum. Oyuna katılmıyorlar. Savunmayı da iyi yapamıyorlar. Kaç golleri var? Onlar stoperse Luciano&Lugano neydi?”

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 06:50
Servet Çetin'den flaş Szalai ve Kim sözleri!

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski stoperi Servet Çetin, Avrupa'dan teklifler alan Kim Min-Jae ve Attila Szalai'nin abartıldığını savundu.

Servet Çetin'den flaş Szalai ve Kim sözleri!

Ajansspor'a konuşan 40 yaşındaki unutulmaz savunmacı, "Szalai ve Kim'i beğenmiyorum. Ahım şahım bir şey yaptıkları yok. Oyuna katılmıyorlar. Savunmayı da iyi yapmıyorlar. Kaç golleri var? Onlar stoperse Luciano, Lugano ve Kjaer neydi? Aralarında dağlar kadar fark var. Bir tek Galatasaray'daki Marcao iyi" ifadelerini kullandı.

Servet Çetin'den flaş Szalai ve Kim sözleri!

Servet, Fenerbahçe'ye Daum'un kendisini beğenmesi üzerine transfer olduğunu da belirterek, "Sonra Zico Hoca geldi. Ardından Lugano ve Edu transfer edilince beni oynatmayacaklarını sezdim. Bunun üzerine Sivas'a gitmeye karar verdim. Tabii Fenerbahçe kalsaydım Sivas'takinden daha çok para kazanacaktım. 3 yıl garanti param vardı. Ama ben oynamayı tercih ettim ve Sivasspor'a gittim" dedi.

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