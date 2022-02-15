Serdar Dursun sevinci

Fenerbahçe'de elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Serdar Dursun'dan gelen haber yüzleri güldürdü. Tecrübeli oyuncunun operasyonun çok başarılı geçtiği, platin takılmasına gerek kalmadığı bildirildi. Golcü futbolcuya özel bir maske yapılacağı ve yarından itibaren takımla çalışmalara başlayabileceği aktarıldı. Serdar'ın bir ay bu özel maskeyi kullanacağı ifade edilirken, maçlarda da bu şekilde görev yapabileceği belirtildi. Milli oyuncunun, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde perşembe günü Slavia Prag'a karşı da formasını giyebileceği dile getirildi. Serdar Dursun'un 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyordu.