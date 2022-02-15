Napoli geliyor

Napoli, Kim Min Jae için resmi teklife hazırlanıyor. Serie A ekibinin sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin Koreli savunmacı için önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile masaya oturacağı ileri sürüldü. Kim'in şu anki piyasa değeri 9 milyon euro.
Napoli, Kim Min Jae için resmi teklife hazırlanıyor. Serie A ekibinin sportif direktörü Cristiano Giuntoli'nin Koreli savunmacı için önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Fenerbahçe ile masaya oturacağı ileri sürüldü. Kim'in şu anki piyasa değeri 9 milyon euro.