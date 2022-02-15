Haberler Fenerbahçe Miguel Crespo Hatay’ı bekliyor

Miguel Crespo Hatay’ı bekliyor

Sarı kart cezası nedeniyle Giresun'da forma giyemeyen Miguel Crespo, UEFA listesinde yer almadığı için Slavia Prag maçında da oynayamayacak. Portekizli oyuncu ile özel bir görüşme yapan İsmail Kartal, kendisini pazar günkü Hatayspor maçına hazırlamasını istedi. Bu sezon orta sahadaki performansıyla takımın dinamosu olan Crespo, bonservis bedeli ödenerek alındığı için FFP kuralları nedeniyle UEFA listesine dahil edilememişti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 06:50
Miguel Crespo Hatay’ı bekliyor
Sarı kart cezası nedeniyle Giresun'da forma giyemeyen Miguel Crespo, UEFA listesinde yer almadığı için Slavia Prag maçında da oynayamayacak. Portekizli oyuncu ile özel bir görüşme yapan İsmail Kartal, kendisini pazar günkü Hatayspor maçına hazırlamasını istedi. Bu sezon orta sahadaki performansıyla takımın dinamosu olan Crespo, bonservis bedeli ödenerek alındığı için FFP kuralları nedeniyle UEFA listesine dahil edilememişti.
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