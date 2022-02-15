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Mesut kulübede olabilir

Sakatlığı geçen ve saha çalışmalarına başlayan Mesut Özil'in Prag karşısında yedek kulübesinde olma ihtimali yüksek. Performansı yetersiz olan Mergim Berisha da yedek soyunacak. Luiz Gustavo'nun da kadroya girse bile kenarda oturması bekleniyor. Tedavilerine devam edilen İrfan Can Kahveci ile Filip Novak ise yine kadroda yer almayacak. Ayrıca Diego Rossi ile Crespo da UEFA listesinde olmadıkları için forma giyemeyecekler.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 06:50
Mesut kulübede olabilir
Sakatlığı geçen ve saha çalışmalarına başlayan Mesut Özil'in Prag karşısında yedek kulübesinde olma ihtimali yüksek. Performansı yetersiz olan Mergim Berisha da yedek soyunacak. Luiz Gustavo'nun da kadroya girse bile kenarda oturması bekleniyor. Tedavilerine devam edilen İrfan Can Kahveci ile Filip Novak ise yine kadroda yer almayacak. Ayrıca Diego Rossi ile Crespo da UEFA listesinde olmadıkları için forma giyemeyecekler.
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