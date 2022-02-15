Haberler Fenerbahçe Gözler Ferdi ile Berke’de

Gözler Ferdi ile Berke’de

Sözleşmeleri bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer ile pazarlıklar devam ediyor. Yönetim, yabancı oyuncu kontenjanı gelecek sezon daha da düşeceği için yerli statüsündeki iki oyuncuyu da takımda tutmak istiyor. Aynı durumdaki Serdar Aziz ile de kontrat yenilenmesi hedefleniyor. Üç oyuncuya boşa çıkacakları için başka teklifler de geldiği bu nedenle sürecin uzadığı belirtiliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 06:50
Gözler Ferdi ile Berke’de
Sözleşmeleri bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer ile pazarlıklar devam ediyor. Yönetim, yabancı oyuncu kontenjanı gelecek sezon daha da düşeceği için yerli statüsündeki iki oyuncuyu da takımda tutmak istiyor. Aynı durumdaki Serdar Aziz ile de kontrat yenilenmesi hedefleniyor. Üç oyuncuya boşa çıkacakları için başka teklifler de geldiği bu nedenle sürecin uzadığı belirtiliyor.
DİĞER
Kırmızı elbisesi ile cüretkar poz! Şarkıcı Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler'in derin göğüs dekoltesi olay oldu!
Mustafa Sandal, Melis Şütşurup'un pozuna olay yaratan yorum! "Melis San.."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor