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Fenerbahçe'nin kayıp milyoneri Luiz Gustavo! 53 milyon...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Fenerbahçe'den yılda 3.5 milyon Euro kazanan Gustavo son 14 lig mçaında 3 kez forma giydi. Bunların sadece 1’inde 90 dakika oynadYı.ü ksek maliyeti nedeniyle Brezilyalı’ya gelen teklifler bıçak gibi keilsmiş durumda. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 06:50
Fenerbahçe'nin kayıp milyoneri Luiz Gustavo! 53 milyon...

Bu sezon beklentilerin bir hayli uzağında kalan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sorunu bir türlü çözülemedi. Yılda 3.5 milyon Euro (53 milyon TL) kazanan Brezilyalı ön libero ligde son 14 haftada sadece 3 karşılaşmada görev yapabildi.

Fenerbahçe'nin kayıp milyoneri Luiz Gustavo! 53 milyon...

Takvim'in haberine göre, 6 maçı sakatlıklar nedeniyle kaçıran Gustavo, buna karşılık son 5 maçta kadroda olmasına rağmen forma şansı bulamadı.

Fenerbahçe'nin kayıp milyoneri Luiz Gustavo! 53 milyon...

Gustavo, oynadığı 3 maçın sadece 1'inde 90 dakika sahada kaldı. 34 yaşındaki Gustavo'nun 2023 haziranına kadar sözleşmesi var. Ancak, Fenerbahçe yüksek maliyeti nedeniyle oyuncusuna takım bulmakta zorlanıyor.

Fenerbahçe'nin kayıp milyoneri Luiz Gustavo! 53 milyon...

Avrupa kulüpleri Gustavo'nun yıllık maliyetini karşılamak istemiyor. Geçtiğimiz yıl başta Marsilya olmak üzere birçok kulüp Gustavo ile yakından ilgilenmesine rağmen bu sezon gelen teklifler de bıçak gibi kesilmiş durumda. Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncuyu elinden çıkarması için maaşının bir bölümünü karşılaşmayı göze almak zorunda kalabilir.

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