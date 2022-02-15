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Fenerbahçe'de Joachim Löw'ün ilk yardımcısı belli oldu! Hollanda'dan geliyor

Son dakika spor haberi: Dünyaca ünlü bir teknik adama takımı emanet etmek isteyen Fenerbahçe'de Joachim Löw ismi ön plana çıktı. Sarı-lacivertli yönetim, Alman çalıştırıcıyla uzun vadeli bir plan dahilinde çalışmayı amaçlıyor. Sezon sonunda işi resmiyete dökmeye hazırlanan Fenerbahçe'de, Joachim Löw'ün yardımcılığını yapacak ilk isim belli oldu. İşte flaş gelişmenin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 18:38
Fenerbahçe'de Joachim Löw'ün ilk yardımcısı belli oldu! Hollanda'dan geliyor

Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ı getiren Fenerbahçe'de yeni sezon için teknik direktör arayışları sürüyor.

Fenerbahçe'de Joachim Löw'ün ilk yardımcısı belli oldu! Hollanda'dan geliyor

Ajansspor'un haberine göre; Sarı-lacivertli yönetim görüşmelerini sürdürürken, öncelikli teknik adam kulübün eski teknik direktör Joachim Löw. Uzun vadeli bir plan dahilinde sarı lacivertli kulübün başına geçmek isteyen Alman teknik adamın anlaşılması halinde, sarı lacivertli kulüpte yardımcılığını yapacak ilk isim belli oldu.

Fenerbahçe'de Joachim Löw'ün ilk yardımcısı belli oldu! Hollanda'dan geliyor

FRANK WORMUTH LÖW'ÜN YARDIMCISI OLACAK!
Fenerbahçe'nin yeni hocası olduğu takdirde 3 yardımcısıyla birlikte göreve gelecek olan Joachim Löw'ün yardımcılarından biri sarı lacivertlilerde daha önce görev yapan ve şu an Hollanda Ligi Eredivisie takımlarından Heracles Almelo'yu çalıştıran Frank Wormuth olacak.

Fenerbahçe'de Joachim Löw'ün ilk yardımcısı belli oldu! Hollanda'dan geliyor

1 Temmuz 2018'den bu yana Hollanda ekibini çalıştıran 61 yaşındaki Alman çalıştırıcı, 98-99 sezonunda Fenerbahçe'de Löw'ün yardımcılığını yapmıştı. Tecrübeli teknik adam ilk önemli deneyimini Union Berlin'de yaşarken, Almanya U20 takımını da çalıştırdı.

Fenerbahçe'de Joachim Löw'ün ilk yardımcısı belli oldu! Hollanda'dan geliyor

İSMAİL KARTAL'I DA İSTİYOR!
Joachim Löw'ün Fenerbahçe'de yardımcısı olmasnı istediği bir başka isim ise şu an takımın başında olan İsmail Kartal. Löw'ün sarı lacivertli kulüpte görev yaptığı ilk döneminde Frank Wormuth ile birlikte ekibinde yer alan İsmail Kartal'ı yeni dönemde de yardımcısı olarak görmek istiyor. İsmail Kartal'ın Löw'ün yardımcısı olup olmama kararını sezon sonunda vereceği öğrenildi.

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