Fenerbahçe'de Joachim Löw'ün ilk yardımcısı belli oldu! Hollanda'dan geliyor

İSMAİL KARTAL'I DA İSTİYOR!

Joachim Löw'ün Fenerbahçe'de yardımcısı olmasnı istediği bir başka isim ise şu an takımın başında olan İsmail Kartal. Löw'ün sarı lacivertli kulüpte görev yaptığı ilk döneminde Frank Wormuth ile birlikte ekibinde yer alan İsmail Kartal'ı yeni dönemde de yardımcısı olarak görmek istiyor. İsmail Kartal'ın Löw'ün yardımcısı olup olmama kararını sezon sonunda vereceği öğrenildi.