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Fenerbahçe'de çıkış zamanı!

Kötü gidişi bitiren Fenerbahçe seriye bağlamak istiyor. İsmail Kartal, Giresun’da sergiledikleri oyundan memnun. Bunu geliştirmeleri durumunda UEFA Konferans Ligi’nde turu geçeceklerini belirtti. Süper Lig’i de 2’nci bitirebileceklerini dile getirdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 06:50
Fenerbahçe'de çıkış zamanı!
Fenerbahçe'de gözler Slavia Prag maçına çevrildi. Sarı-lacivertliler perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak maçın hazırlıklarına dün başladı. Teknik direktör İsmail Kartal antrenmandan önce oyuncuları ile bir toplantı yaparak, Giresun'da sergilenen mücadele ve iyi futbolun Prag karşısında da devam etmesini istedi. Tecrübeli hoca, bu oyunu geliştirmeleri halinde UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag engelini geçeceklerini, Süper Lig'de de 2.'lik hedefine ulaşabileceklerini ifade etti.

KADRODA MİNİ ROTASYON

Kaleci Altay'ın sakatlığının ardından sahalara iyi bir dönüş yapması, Valencia'nın yeniden gollerine başlaması takımda moral ve inancı artırırken, Prag'a karşı sahaya çıkacak onbir merak konusu... İsmail Kartal'ın savunmada Nazım, Kim Min Jae, Szalai, Ferdi dörtlüsünü koruması bekleniyor. Orta sahada son maçtaki Jose Sosa, Miha Zajc ve Mert Hakan üçlüsünden Sosa'nın yerine Ozan Tufan'ın monte edilme ihtimali yüksek. Hücum hattında ise Osayi Samuel, Dimitris Pelkas ve Enner Valencia formaya yakın.
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