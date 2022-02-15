FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da Utku Büyükköse ile yollar ayrıldı! Sosyal medya hesabından duyurdu (FB spor haberi)

17 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 yıldır içinde bulunduğum Fenerbahçe kulübünden karşılıklı olarak anlaşıp ayrılmış bulunmaktayım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. İki taraf içinde hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.