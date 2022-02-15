Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da Utku Büyükköse ile yollar ayrıldı! Sosyal medya hesabından duyurdu (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da Utku Büyükköse ile yollar ayrıldı! Sosyal medya hesabından duyurdu (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...  Kanarya'nın U19 takımında forma giyen Utku Büyükköse, sarı-lacivertli takımdan ayrıldığını açıkladı. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 16:45
FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da Utku Büyükköse ile yollar ayrıldı! Sosyal medya hesabından duyurdu (FB spor haberi)

Fenerbahçe U19 takımında forma giyen Utku Büyükköse, sarı-lacivertli takımdan ayrıldığını açıkladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da Utku Büyükköse ile yollar ayrıldı! Sosyal medya hesabından duyurdu (FB spor haberi)

17 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "3 yıldır içinde bulunduğum Fenerbahçe kulübünden karşılıklı olarak anlaşıp ayrılmış bulunmaktayım. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. İki taraf içinde hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'da Utku Büyükköse ile yollar ayrıldı! Sosyal medya hesabından duyurdu (FB spor haberi)

UTKU BÜYÜKKÖSE KİMDİR?

8 Eylül 2004'te dünyaya gelen Utku Büyükköse, futbola Altınordu altyapısında başladı. Genç futbolcu, 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Geçen sezon Fenerbahçe U17 takımında oynayan Utku Büyükköse, sezon başında U19 takımına yükseldi.

Bu sezon U19 Süper Ligi'nde çıktığı 2 maçta 29 dakika süre alan 17 yaşındaki forvet, gol ve asist katkısı üretemedi.

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