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Fabricio Bustos'tan şok ayrılık sözleri! "Fenerbahçe..."

Sezon başında Fenerbahçe'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği ancak transferini noktalayamadığı Fabricio Bustos elden kaçtı. Arjantinli futbolcu, resmen Internacional'e transfer oldu. Bustos ayrılık açıklamasında Fenerbahçe'nin yaptığı teklifle ilgili şoke eden ifadeler kullandı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 20:09 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 20:24
GÖRKEM AĞGÜNDÜZ
Fabricio Bustos'tan şok ayrılık sözleri! "Fenerbahçe..."

Sezon başında Fenerbahçe'nin ısrarla kadrosuna katmak istediği ancak transferini noktalayamadığı Fabricio Bustos elden kaçtı. Arjantinli futbolcu, resmen Internacional'e transfer oldu.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu için Internacional kulübü Independiente'ye 450 bin dolar ödeyecek.

Fabricio Bustos'tan şok ayrılık sözleri! "Fenerbahçe..."

Sosyal medya hesabından Independiente taraftarına veda eden Bustos, flaş sözler söyledi.

İşte Bustos'un o açıklamaları ve şoke eden Fenerbahçe detayı;

Fabricio Bustos'tan şok ayrılık sözleri! "Fenerbahçe..."

"Independiente taraftarına kararımı anlatmak ve Haziran 2022'den itibaren kulüple olan sözleşmemi yenilememeye karar vermemin nedenlerini açıklamak istedim.
Çok şey söylendi ve durum netleşene kadar sustum.
Bir döngüyü tamamladığımı kalbimin derinliklerinden hissediyorum.

Fabricio Bustos'tan şok ayrılık sözleri! "Fenerbahçe..."

14 yıldır bu kulüpteyim. Hayatımın yarısından fazlası. Ona karşı eşsiz bir sevgim ve sonsuz saygım var. Ama bir döngünün ne zaman biteceğini bilmek gerekir. Beni profesyonel olarak yetiştiren kulüpte 2 kez Şampiyon olmam gereken Primera'da 5 yıl geçirdim.
Oynadığım her oyunda her şeyimi vermiş olarak ayrılıyorum.
Hiçbir şey saklamadım.

Fabricio Bustos'tan şok ayrılık sözleri! "Fenerbahçe..."

Öte yandan, yerine getirilmeyen vaatler, tamamen liderliğin sorumluluğu nedeniyle satışların düşürülmesi, soyunma odasında hiçbir işi olmayan insanlardan gelen tehditler, ödemelerde sistematik gecikmeler, bana gelen tekliflerle ilgili kalıcı yalanlar aldım. Bu da beni hak ettiğim profesyonel ve ekonomik büyümeyi elde edemememe ve kulübün transferimden önemli bir gelir elde etmesinin yasaklanmasına neden oldu.

Fabricio Bustos'tan şok ayrılık sözleri! "Fenerbahçe..."

Liderlere, son teklifi reddetmeleri halinde (Eylül'de Fenerbahçe) ödemesi imkansız bir meblağ istedikleri için sözleşmeyi yenilemeyeceğimi açıkça belirttim. Onlara geçiş iznim için iyi para almak için son şans olduğunu söyledim, ama bir kapris operasyonun başarısız olmasına neden oldu.

Fabricio Bustos'tan şok ayrılık sözleri! "Fenerbahçe..."

Inter, Temmuz'da ücretsiz olarak bana katılmam için beni aramaya geldi. Kulübe bir şey bırakmaya istekli olduğum için, Independiente'nin tazminat alması için bir anlaşmaya vardık. Sadece 4 ayda geçiş kartım için 4 milyon dolardan fazla kaybettiler. Kulübü böyle yönetiyorlar.

Fabricio Bustos'tan şok ayrılık sözleri! "Fenerbahçe..."

Bugün burada geçirdiğim tüm günler için tüm hayranlara teşekkür etmek istiyorum. Independiente forması çok büyük ve liderlerin kim olduğu önemli değil.
Biliyorum, sonra görüşürüz ve eğer bana ihtiyaç duyulursa, geri geleceğim.

Fabricio Bustos'tan şok ayrılık sözleri! "Fenerbahçe..."

Herkesin gözünün içine bakabilirim. Bunu yapamadan ayrılacak olanlar var.
Takım arkadaşlarıma, antrenörlerime, bu 14 yılı paylaştığım tüm kulüp çalışanlarına teşekkür ederim.
Bu açıklamayı hak eden sadece siz hayranlarsınız.
Çok teşekkür ederim."

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