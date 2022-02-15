Fabricio Bustos'tan şok ayrılık sözleri! "Fenerbahçe..."

14 yıldır bu kulüpteyim. Hayatımın yarısından fazlası. Ona karşı eşsiz bir sevgim ve sonsuz saygım var. Ama bir döngünün ne zaman biteceğini bilmek gerekir. Beni profesyonel olarak yetiştiren kulüpte 2 kez Şampiyon olmam gereken Primera'da 5 yıl geçirdim.

Oynadığım her oyunda her şeyimi vermiş olarak ayrılıyorum.

Hiçbir şey saklamadım.

Öte yandan, yerine getirilmeyen vaatler, tamamen liderliğin sorumluluğu nedeniyle satışların düşürülmesi, soyunma odasında hiçbir işi olmayan insanlardan gelen tehditler, ödemelerde sistematik gecikmeler, bana gelen tekliflerle ilgili kalıcı yalanlar aldım. Bu da beni hak ettiğim profesyonel ve ekonomik büyümeyi elde edemememe ve kulübün transferimden önemli bir gelir elde etmesinin yasaklanmasına neden oldu.