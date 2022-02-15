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Bulut fark attı

Kanarya, Süper Lig'de geride kalan 25 haftada gösterdiği performansla geçen sezonun gerisinde kaldı. Bu sezon ligde oynadığı 25 müsabakada 11 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan (40 puan) sarı-lacivertliler, geçen sezon Erol Bulut yönetiminde 16 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 51 puan (1 hafta BAY) toplamıştı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 06:50
Bulut fark attı
Kanarya, Süper Lig'de geride kalan 25 haftada gösterdiği performansla geçen sezonun gerisinde kaldı. Bu sezon ligde oynadığı 25 müsabakada 11 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 7 beraberlik alan (40 puan) sarı-lacivertliler, geçen sezon Erol Bulut yönetiminde 16 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 51 puan (1 hafta BAY) toplamıştı.
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