Haberler Fenerbahçe Antwerp'ten flaş Samatta kararı!

Antwerp'ten flaş Samatta kararı!

Antwerp'in Fenerbahçe'den kiraladığı Mbwana Ally Samatta'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı belirtildi. Belçika basını, performansıyla beklentilerin altında kalan Tanzanyalı golcünün sezon sonunda geri gönderileceğini duyurdu. Samatta, Antwerp'te şu ana kadar 31 maçta forma giyerken 8 gol attı. 3 tane de asist gerçekleştirdi. 29 yaşındaki santrforun Fenerbahçe'de 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 06:50
Antwerp'ten flaş Samatta kararı!

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Aston Villa'dan kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altından kalan Samatta, sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Royal Antwerp'a kiralanmıştı.

Antwerp'ten flaş Samatta kararı!

Samatta, bu sezon başında benzer beklentilerle kiralandığı Antwerp'te de istenilen performansı gösteremezken Belçika ekibi, sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

Antwerp'ten flaş Samatta kararı!

Voetbal 24'ün haberine göre, Belçika ekibi, Samatta'nın performansı sonrası satın alma maddesini kullanmayı düşünmüyor.

Antwerp'ten flaş Samatta kararı!

Son olarak Antwerp, deplasmanda Seraing'i 1-0 mağlup ederken sezon genelinde olduğu gibi birçok uygun pozisyonu değerlendiremeyen Samatta, kırmızı kartla ihraç edilmişti.

Antwerp'ten flaş Samatta kararı!

Belçika ekibiyle toplamda 28 maça çıkan Tanzanyalı golcü, 3'ü Avrupa Ligi'nde olmak üzere 8 gollük katkıda bulundu.

DİĞER
Şeyma Subaşı ve Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi evleniyor mu? Şeyma Subaşı’nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi’den flaş paylaşım!
Afyonkarahisar’da hemzemin geçitte faciaya ramak kala! Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü son anda atlayarak kurtuldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor