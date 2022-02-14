Kalede Altay farkı

Altay Bayındır'ın dönüşü muhteşem oldu. 3.5 aylık aranın ardından Giresun'da kaleyi Berke'den geri alan kaptan farkını gösterdi. 23 yaşındaki file bekçisi yediği gol dışında hatasız oynarken, skor 1-0 iken 4 kurtarış yaparak farkın artmasını önledi. Altay'ın direnişi ile moral kazanan takım üstünlüğü ele alıp maçı 2 golle çevirdi. Altay, "İnşallah bundan sonra sahada mücadelemizi artırarak sürdürüp yakışan sonuçları alacağız" dedi.
Altay Bayındır'ın dönüşü muhteşem oldu. 3.5 aylık aranın ardından Giresun'da kaleyi Berke'den geri alan kaptan farkını gösterdi. 23 yaşındaki file bekçisi yediği gol dışında hatasız oynarken, skor 1-0 iken 4 kurtarış yaparak farkın artmasını önledi. Altay'ın direnişi ile moral kazanan takım üstünlüğü ele alıp maçı 2 golle çevirdi. Altay, "İnşallah bundan sonra sahada mücadelemizi artırarak sürdürüp yakışan sonuçları alacağız" dedi.