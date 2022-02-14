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Kalede Altay farkı

Altay Bayındır'ın dönüşü muhteşem oldu. 3.5 aylık aranın ardından Giresun'da kaleyi Berke'den geri alan kaptan farkını gösterdi. 23 yaşındaki file bekçisi yediği gol dışında hatasız oynarken, skor 1-0 iken 4 kurtarış yaparak farkın artmasını önledi. Altay'ın direnişi ile moral kazanan takım üstünlüğü ele alıp maçı 2 golle çevirdi. Altay, "İnşallah bundan sonra sahada mücadelemizi artırarak sürdürüp yakışan sonuçları alacağız" dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Kalede Altay farkı
Altay Bayındır'ın dönüşü muhteşem oldu. 3.5 aylık aranın ardından Giresun'da kaleyi Berke'den geri alan kaptan farkını gösterdi. 23 yaşındaki file bekçisi yediği gol dışında hatasız oynarken, skor 1-0 iken 4 kurtarış yaparak farkın artmasını önledi. Altay'ın direnişi ile moral kazanan takım üstünlüğü ele alıp maçı 2 golle çevirdi. Altay, "İnşallah bundan sonra sahada mücadelemizi artırarak sürdürüp yakışan sonuçları alacağız" dedi.
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