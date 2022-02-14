Kadıoğlu ile yeni görüşme

Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesinin uzatılması için yönetim görüşmeleri hızlandıracak. Önümüzdeki günlerde müjdeli haberin gelmesi bekleniyor. Genç oyuncunun, Brighton ile anlaştığı iddiaları taraftarları endişelendirirken İsmail Kartal, "Ferdi bizim evladımız, yeni kontrat konusunun en kısa zamanda olumlu olarak sonuçlanacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesinin uzatılması için yönetim görüşmeleri hızlandıracak. Önümüzdeki günlerde müjdeli haberin gelmesi bekleniyor. Genç oyuncunun, Brighton ile anlaştığı iddiaları taraftarları endişelendirirken İsmail Kartal, "Ferdi bizim evladımız, yeni kontrat konusunun en kısa zamanda olumlu olarak sonuçlanacağını düşünüyorum" diye konuştu.