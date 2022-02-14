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Kaçırma uzmanı!

Gol sorununu çözmesi için transfer edilen Berisha da Kanarya'ya çare olamadı... Alman golcü, ligde geride kalan 25 haftada sadece 3 kez fileleri havalandırabilirken, performansıyla sınıfta kaldı. Giresun'da da oyuna girdikten sonra 2 net fırsatı harcayan Berisha için "Gol değil, kaçırma üstadı" yorumları yapılmaya başlandı. 23 yaşındaki oyuncunun böyle devam etmesi halinde sezon sonunda taliplisine satılma ya da başka bir takıma kiralanma ihtimali artıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Kaçırma uzmanı!
Gol sorununu çözmesi için transfer edilen Berisha da Kanarya'ya çare olamadı... Alman golcü, ligde geride kalan 25 haftada sadece 3 kez fileleri havalandırabilirken, performansıyla sınıfta kaldı. Giresun'da da oyuna girdikten sonra 2 net fırsatı harcayan Berisha için "Gol değil, kaçırma üstadı" yorumları yapılmaya başlandı. 23 yaşındaki oyuncunun böyle devam etmesi halinde sezon sonunda taliplisine satılma ya da başka bir takıma kiralanma ihtimali artıyor.
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