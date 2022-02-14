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Fenerbahçe'ye Samatta'dan kötü haber geldi! Transfer...

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertlilerden kiralık ayrılan ve Royal Antwerp'in yolunu tutan Samatta için önemli bir gelişme yaşandı. Belçika basınında yer alan habere göre, golcü futbolcunun bonservisi alınmayacak. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 19:11
Fenerbahçe'ye Samatta'dan kötü haber geldi! Transfer...

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Aston Villa'dan kadrosuna kattığı ancak beklentilerin altından kalan Samatta, sezon başında satın alma opsiyonuyla birlikte Royal Antwerp'a kiralanmıştı.

Samatta, bu sezon başında benzer beklentilerle kiralandığı Antwerp'te de istenilen performansı gösteremezken Belçika ekibi, sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor.

Voetbal 24'ün haberine göre, Belçika ekibi, Samatta'nın performansı sonrası satın alma maddesini kullanmayı düşünmüyor.

Son olarak Antwerp, deplasmanda Seraing'i 1-0 mağlup ederken sezon genelinde olduğu gibi birçok uygun pozisyonu değerlendiremeyen Samatta, kırmızı kartla ihraç edilmişti.

Belçika ekibiyle toplamda 28 maça çıkan Tanzanyalı golcü, 3'ü Avrupa Ligi'nde olmak üzere 8 gollük katkıda bulundu.

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