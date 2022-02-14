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Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! Resmi site açıkladı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Slavia Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilere Mesut Özil'den müjdeli haber geldi. Yıldız futbolcu gerçekleştirilen idmanda takımla birlikte çalıştı. İşte Kanarya'da sakat oyuncularda son durum...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 21:44
Fenerbahçe'de Mesut Özil gelişmesi! Resmi site açıkladı

Can Bartu Tesislerinde koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başlayan antrenmanda 3 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman; çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla sona erdi.

GZT Giresunspor ile oynanan maçta ilk 11'de görev alan oyuncular antrenmanın ilk bölümünde takımla çalışırken 2'nci bölümünde rejenerasyon çalışmaları yaptı.

SAKAT OYUNCULARDA SON DURUM
Gerçekleştirilen antrenmanda Mesut Özil takımla birlikte çalışırken, Filip Novak saha çalışmalarına başladı. Serdar Dursun günü bireysel çalışmalarla tamamlarken; Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, tedavi programları ile noktaladı.



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