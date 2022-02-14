FENERBAHÇE HABERLERİ - Yeni hoca için bekleyiş sürüyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon takımı kimin çalıştıracağı belirsizliğini koruyor. Başkan Ali Koç, 3 hoca ile görüştüklerini, ikisi ile parasal konuları müzakere aşamasına geldiklerini açıklamıştı. İsim konusunda sır verilmezken ilk iki adayın Joachim Löw ile Jorge Jesus olduğu konuşuluyor.
Geleceksezon takımı kimin çalıştıracağı belirsizliğini koruyor. Başkan Ali Koç, 3 hoca ile görüştüklerini, ikisi ile parasal konuları müzakere aşamasına geldiklerini açıklamıştı. İsim konusunda sır verilmezken ilk iki adayın Joachim Löw ile Jorge Jesus olduğu konuşuluyor. İki teknik adamın da taleplerinin oldukça yüksek seviyelerde olduğu biliniyor. Pazarlığın devam ettiği öğrenildi. Koç'un önümüzdeki günlerde camiayı bilgilendirmesi bekleniyor.