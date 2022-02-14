Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Yeni hoca için bekleyiş sürüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yeni hoca için bekleyiş sürüyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Gelecek sezon takımı kimin çalıştıracağı belirsizliğini koruyor. Başkan Ali Koç, 3 hoca ile görüştüklerini, ikisi ile parasal konuları müzakere aşamasına geldiklerini açıklamıştı. İsim konusunda sır verilmezken ilk iki adayın Joachim Löw ile Jorge Jesus olduğu konuşuluyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
FENERBAHÇE HABERLERİ - Yeni hoca için bekleyiş sürüyor
Gelecek sezon takımı kimin çalıştıracağı belirsizliğini koruyor. Başkan Ali Koç, 3 hoca ile görüştüklerini, ikisi ile parasal konuları müzakere aşamasına geldiklerini açıklamıştı. İsim konusunda sır verilmezken ilk iki adayın Joachim Löw ile Jorge Jesus olduğu konuşuluyor. İki teknik adamın da taleplerinin oldukça yüksek seviyelerde olduğu biliniyor. Pazarlığın devam ettiği öğrenildi. Koç'un önümüzdeki günlerde camiayı bilgilendirmesi bekleniyor.
DİĞER
Son dakika: Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran anlar! Cemre Cansın Ceyhan'ın konuşması Kenan İmirzalıoğlu'nu şaşırttı
Ukrayna'ya uçuşu olanları yakından ilgilendiriyor! THY duyurdu: Bilet iadesi ve değişikliği hakkı tanınacak
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor