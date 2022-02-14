FENERBAHÇE HABERLERİ - Serdar Dursun'dan müjdeli haber! Slavia Prag maçında maskeyle oynayabilecek

Fenerbahçe'de elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle ameliyat olan Serdar Dursun'un operasyonun çok başarılı geçtiği, platin takılmasına gerek kalmadığı öğrenildi.

Serdar için özel bir maske yapılacağı ve tecrübeli futbolunun çarşamba gününden itibaren takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi.

Bir ay boyunca bu özel maskeyi kullanacak olan Serdar Dursun, kritik maçlarda takımını yalnız bırakmayacak olması nedeniyle büyük sevinç yaşadı.

SLAVIA MAÇINDA MASKEYLE OYNAYABİLİR

30 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör İsmail Kartal'ın görev vermesi halinde Slavia Prag maçında maskeyle oynayabileceği bildirildi.