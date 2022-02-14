FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya kötü haber! Sözleşme derken Avrupa'ya transfer... (FB spor haberi)

Ali Koç yönetiminde gelecek sezon kadro planlaması konusunda çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, sözleşmeleri bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer ile pazarlıklara başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni kontrat imzalamak istediği genç oyuncunun önceliğinin Avrupa'ya transfer olduğu ortaya çıktı.
ALKIŞI KAPTILAR
Süper Lig'de 25. haftayı galip kapatan ve moral depolayan Fenerbahçe'de iki isim öne çıktı. İlk golde Valencia'ya asist yapan Mert Hakan ve ikinci golü atan Pelkas, performanslarıyla alkış aldı. Teknik heyetten de tam not alan iki yıldız, eski görüntüleririni anımsattı. Mert Hakan orta sahadaki eksiklerde liderliği alırken Pelkas da geçen sezonki görüntüsünü akıllara getirdi.
TAKIMIN HER ŞEYİ
Ferdi Kadıoğlu bu sezon takımın bir numaralı jokeri oldu. Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle parlayan genç yıldız, Fenerbahçe'deki en iyi dönemini yaşıyor. İsmail Kartal'ın da en önemli kozlarından olan 22 yaşındaki futbolcuyla devam edilmesi isteniyor. A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana yapması da önemli bir artı oldu. Sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık ve orta saha merkezde görev alabilen Ferdi, bu sezon 28 resmi maçta 2 gol attı, 2 asist yaptı.