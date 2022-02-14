Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya kötü haber! Sözleşme derken Avrupa'ya transfer... (FB spor haberi)

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya kötü haber! Sözleşme derken Avrupa'ya transfer... (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu ile yeni sözleşme imzalamak için girişimlerini hızlandırırken, genç isimden kötü haber geldi. Milli futbolcunun önceliğinin Avrupa olduğu öğrenildi. İşte tüm detaylar... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 15:38
FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya kötü haber! Sözleşme derken Avrupa'ya transfer... (FB spor haberi)

Ali Koç yönetiminde gelecek sezon kadro planlaması konusunda çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, sözleşmeleri bitecek olan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer ile pazarlıklara başladı. Sarı-lacivertlilerin yeni kontrat imzalamak istediği genç oyuncunun önceliğinin Avrupa'ya transfer olduğu ortaya çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya kötü haber! Sözleşme derken Avrupa'ya transfer... (FB spor haberi)

ALKIŞI KAPTILAR

Süper Lig'de 25. haftayı galip kapatan ve moral depolayan Fenerbahçe'de iki isim öne çıktı. İlk golde Valencia'ya asist yapan Mert Hakan ve ikinci golü atan Pelkas, performanslarıyla alkış aldı. Teknik heyetten de tam not alan iki yıldız, eski görüntüleririni anımsattı. Mert Hakan orta sahadaki eksiklerde liderliği alırken Pelkas da geçen sezonki görüntüsünü akıllara getirdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya kötü haber! Sözleşme derken Avrupa'ya transfer... (FB spor haberi)

TAKIMIN HER ŞEYİ

Ferdi Kadıoğlu bu sezon takımın bir numaralı jokeri oldu. Vitor Pereira'nın göreve gelmesiyle parlayan genç yıldız, Fenerbahçe'deki en iyi dönemini yaşıyor. İsmail Kartal'ın da en önemli kozlarından olan 22 yaşındaki futbolcuyla devam edilmesi isteniyor. A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana yapması da önemli bir artı oldu. Sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık ve orta saha merkezde görev alabilen Ferdi, bu sezon 28 resmi maçta 2 gol attı, 2 asist yaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya kötü haber! Sözleşme derken Avrupa'ya transfer... (FB spor haberi)

SERDAR DURSUN AMELİYAT OLDU

Büyük bir şanssızlık yaşayan Serdar Dursun, Giresunspor maçında aldığı darbe sonrası sağ taraf Zygoma (elmacık kemiği) kemiğinde deplase çökme kırığı oluşması nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat oldu. Ameliyat olan Serdar Dursun'u takım arkadaşları da yalnız bırakmadı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya kötü haber! Sözleşme derken Avrupa'ya transfer... (FB spor haberi)

SOMUT GELİŞMELER BEKLENİYOR

Fenerbahçe'nin genç yıldızları Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. 2018 yılında Başkan Ali Koç'un ilk transferleri olarak kadroya katılan iki genç yıldız için artık somut gelişmeler bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya kötü haber! Sözleşme derken Avrupa'ya transfer... (FB spor haberi)

BERKE ÖZER, AVRUPA'YA SICAK

Bu sezon özelinde takımla özdeşleşen iki ismin geleceği bilhassa camia içerisinde merak ediliyor. Her iki oyuncula da görüşmeler gerçekleştirildi. Milliyet'in haberine göre; daha önce 2.5 yıl kiralık olarak Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen Berke, şu anda Avrupa'da oynamaya sıcak bakıyor. Ancak genç kaleciyle henüz olumsuz bir durum yaşanmadı. Son ana kadar görüşmeler sürecek.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya kötü haber! Sözleşme derken Avrupa'ya transfer... (FB spor haberi)

FERDİ KALMAK İSTİYOR

Ferdi Kadıoğlu tarafında ise daha somut adımlar atıldı. Hem Fenerbahçe tarafı hem de Ferdi yola devam etmek istiyor. İki taraf da son görüşmelerini yaptı. Ferdi kalmak istediğini de yönetim tarafına iletti. Artık son karar sarı-lacivertli yönetimde olacak.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya kötü haber! Sözleşme derken Avrupa'ya transfer... (FB spor haberi)

F.BAHÇE'NİN 1 NUMARASI

Giresunspor deplasmanında 2-1 kazanarak moral bulan Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır'ın geri dönüşü de yüzleri güldürdü. Tam 105 gün sonra sarı-lacivertli takımda kaleye geçen Altay Bayındır hem performansı hem de liderliğiyle alkışları kaptı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya kötü haber! Sözleşme derken Avrupa'ya transfer... (FB spor haberi)

GERİ DÖNÜŞE ZEMİN HAZIRLADI

Teknik direktör İsmail Kartal'ın çok güvendiği 23 yaşındaki eldiven, takımının kritik deplasmanda 3 puan almasında büyük pay sahibi oldu. Özellikle Giresunspor mücadelesinin ilk yarısında rakibin 4 önemli hücumunda kurtarışlarıyla fark yaratan Altay Bayındır, takımının geri dönüşüne de zemin hazırladı.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya kötü haber! Sözleşme derken Avrupa'ya transfer... (FB spor haberi)

HAZIR DÖNMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Rakip 1-0 öndeyken arka arkaya 2 net kurtarış yapan milli kaleci, önce Valencia'nın beraberlik golü ardından da Pelkas'ın galibiyet sayısının önünü açmış oldu. Taraftarların ve kamuoyunun esas ilgisini çeken konu ise Altay Bayındır'ın 3.5 ay maç yapmamasına karşın bu kadar hazır dönmesiydi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya kötü haber! Sözleşme derken Avrupa'ya transfer... (FB spor haberi)

İLK FIRSATTA ELDİVENLERİ ALDI

30 Ekim 2021'deki Konyaspor maçında omzunda kırık olan ve ameliyat edilen başarılı file bekçisi, buna karşın hem fiziksel hem de mental olarak hiç geriye gitmedi. Her fırsatta sahada ve salonda çalışmaya çaba gösteren Altay Bayındır, sürekli takım arkadaşlarıyla beraberdi. Bu durum Altay'ın hep hazır olmasını sağladı. Hem Vitor Pereira hem de İsmail Kartal, genç kalecinin özelliklerini hep takdir etti. İsmail Kartal da ilk fırsatta Altay Bayındır'a eldivenleri verdi.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya kötü haber! Sözleşme derken Avrupa'ya transfer... (FB spor haberi)

KAPTANLAR ARASINDA

Altay Bayındır, Giresunspor maçında 90 dakika boyunca 5 kurtarış yaptı. Genç eldiven ilk yarıda 4, ikinci yarıda da 1 kurtarışla öne çıktı. Giresunspor deplasmanında Fenerbahçe'de kaptan olarak Altay Bayındır sahaya çıktı. Takım içerisinde kaptanlar arasında yer alan genç eldiven, henüz 23 yaşında olmasına karşın lider özellikleriyle dikkat çekiyor. 2019'dan beri Fenerbahçe'de olan Altay, artık takımın önemli isimlerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya kötü haber! Sözleşme derken Avrupa'ya transfer... (FB spor haberi)

11 MAÇTA OYNADI

Bu sezon lig maçlarında 11 kez sahaya çıkan Altay Bayındır, yüzde 68'lik kurtarış oranına sahip. 3 maçta kalesini gole kapatan 23 yaşındaki kaleci, özellikle ceza sahası dışında yüzde 76'lık kurtarış yüzdesiyle göze çarpıyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya kötü haber! Sözleşme derken Avrupa'ya transfer... (FB spor haberi)

AVRUPA MESAİSİ BAŞLIYOR

Sarı-lacivertli takımda gözler UEFA Konferans Ligi'ne çevrildi. Konferans Ligi'nde play-off etabında Çekya'nın Slavia Prag takımıyla eşleşen Fenerbahçe, ilk maçını 17 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de oynayacak. Sarı-lacivertli takım da ara vermeden Slavia Prag maçı hazırlıklarına başladı. İsmail Kartal yönetimindeki idmanın ilk bölümünde ısınma ve koşu hareketleri yapıldı. Giresunspor maçında forma giyen isimler günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi.

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