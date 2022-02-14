FENERBAHÇE HABERİ: Kanarya'ya kötü haber! Sözleşme derken Avrupa'ya transfer... (FB spor haberi)

HAZIR DÖNMESİ DİKKAT ÇEKTİ Rakip 1-0 öndeyken arka arkaya 2 net kurtarış yapan milli kaleci, önce Valencia'nın beraberlik golü ardından da Pelkas'ın galibiyet sayısının önünü açmış oldu. Taraftarların ve kamuoyunun esas ilgisini çeken konu ise Altay Bayındır'ın 3.5 ay maç yapmamasına karşın bu kadar hazır dönmesiydi.

İLK FIRSATTA ELDİVENLERİ ALDI



30 Ekim 2021'deki Konyaspor maçında omzunda kırık olan ve ameliyat edilen başarılı file bekçisi, buna karşın hem fiziksel hem de mental olarak hiç geriye gitmedi. Her fırsatta sahada ve salonda çalışmaya çaba gösteren Altay Bayındır, sürekli takım arkadaşlarıyla beraberdi. Bu durum Altay'ın hep hazır olmasını sağladı. Hem Vitor Pereira hem de İsmail Kartal, genç kalecinin özelliklerini hep takdir etti. İsmail Kartal da ilk fırsatta Altay Bayındır'a eldivenleri verdi.