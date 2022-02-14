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Eski Pelkas gibiydi

Dimitris Pelkas beklenen patlamayı sonunda yaptı. Başarılı oyuncu, Giresun'da eski Pelkas gibiydi... İkinci yarıda 65 metre sürdüğü topu ağlara göndererek galibiyeti getiren 28 yaşındaki yıldızdan beklenti, kalan haftalarda da bu performansını sürdürmesi. Bu sezona kötü başlayan Yunan maestro daha önce şans bulduğu 22 maçta sadece 1 gol atabilmişti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Eski Pelkas gibiydi
Dimitris Pelkas beklenen patlamayı sonunda yaptı. Başarılı oyuncu, Giresun'da eski Pelkas gibiydi... İkinci yarıda 65 metre sürdüğü topu ağlara göndererek galibiyeti getiren 28 yaşındaki yıldızdan beklenti, kalan haftalarda da bu performansını sürdürmesi. Bu sezona kötü başlayan Yunan maestro daha önce şans bulduğu 22 maçta sadece 1 gol atabilmişti.
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