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Daha iyi olacağız

Kartal, oyunlarını daha geliştireceklerini, eksiklerin de dönmesiyle gerçek F.Bahçe’yi izlettireceklerini söyledi

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Daha iyi olacağız
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal emeklerinin karşılığını ilk kez Giresun'da aldıklarını, daha iyi olacaklarını söyledi. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, takım olarak 120 kilometre koşu mesafesini yakaladıklarını hatırlatarak, "İyi oynadığımızı düşünüyorum. Ancak daha iyi olabiliriz. Eksiklerimiz, sakatlar var. Onlar da dönecek. Bu oyunun üstüne koyabilmemiz için biraz daha zaman gerek. Çok çalışıyoruz. Bizim için güzel bir başlangıç oldu. Oyuncularımızla beraber bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Bunu da inşallah birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.
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