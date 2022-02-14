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Arda Güler’in forma sevinci

Arda Güler, Giresunspor karşısında 9 hafta sonra yeniden forma giymenin sevincini yaşadı. Uzatmalarında Valencia'nın yerine oyuna giren genç oyuncu, bir dakika sahada kaldı. Bu sezon 3. kez şans bulan Arda, hedefinin çalışıp daha fazla süre almak olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
Arda Güler’in forma sevinci
Arda Güler, Giresunspor karşısında 9 hafta sonra yeniden forma giymenin sevincini yaşadı. Uzatmalarında Valencia'nın yerine oyuna giren genç oyuncu, bir dakika sahada kaldı. Bu sezon 3. kez şans bulan Arda, hedefinin çalışıp daha fazla süre almak olduğunu belirtti.
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