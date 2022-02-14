Arda Güler’in forma sevinci

Arda Güler, Giresunspor karşısında 9 hafta sonra yeniden forma giymenin sevincini yaşadı. Uzatmalarında Valencia'nın yerine oyuna giren genç oyuncu, bir dakika sahada kaldı. Bu sezon 3. kez şans bulan Arda, hedefinin çalışıp daha fazla süre almak olduğunu belirtti.
Arda Güler, Giresunspor karşısında 9 hafta sonra yeniden forma giymenin sevincini yaşadı. Uzatmalarında Valencia'nın yerine oyuna giren genç oyuncu, bir dakika sahada kaldı. Bu sezon 3. kez şans bulan Arda, hedefinin çalışıp daha fazla süre almak olduğunu belirtti.