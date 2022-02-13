Serdar hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'de Serdar Dursun maça kulübede başlamıştı. Gurbetçi futbolcu, 46. dakikada Diego Rossi'nin yerine oyuna dahil oldu. Serdar, 52. dakikada Zeki Yavru ile kafa kafaya çarpıştı. Kenara gelip tedavi olan Serdar, sahada kalmak istediğini söyledi. Bir süre kendini deneyen 30 yaşındaki futbolcunun durumu tehlikeli olduğu için Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kararıyla 58'de yerini Berisha'ya bıraktı. Hastaneye götürülen Serdar Dursun'un elmacık kemiğinin kırıldığı öğrenildi. Serdar'a maske yapılacak.