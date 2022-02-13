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Pelkas uçurdu

Geçen sezonun yıldızı olan Yunan futbolcu, 26 Aralık’tan bu yana ilk kez fileleri sarstı. Pelkas, Fenerbahçe’ye 3 puanı getirmeyi başardı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 06:50
Pelkas uçurdu

Geçen sezon 7 gol, 7 asistle yıldızlaşan Dimitrios Pelkas, eski günlerini hatırlatan bir golle Fenerbahçe'ye 3 puanı getirdi. Maça yedek kulübesinde başlayan Yunan futbolcu, 46'da Miha Zajc'ın yerine oyuna dahil oldu. 53. dakikada Ferdi'nin uzun pası sonrası orta alanda topla buluşan Pelkas, baskıyla karşılaşmadan topu ceza sahasına kadar sürdü ve içeri girerken yerden bir vuruşla kaleci Okan'ın yanından topu ağlara yolladı. Bu sezon ilk golünü 26 Aralık 2021'de Malatya'ya karşı atan Pelkas, ikinci kez fileleri sarsıp galibiyet golünü attı.

DAHA İYİ OLMALIYIZ
Fenerbahçe'nin galibiyet golünü getiren Pelkas maç sonunda, "Daha farklı kazanmamız gerekiyordu. Yakaladığımız pozisyonları gole çevirmeliydik. Daha iyi olmalıyız. Biz Fenerbahçe'yiz en iyisini yapmak zorundayız" dedi.

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