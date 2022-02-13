İyi değiliz ama sabır gerekli!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, galibiyet sonrası yaptığı açıklamada "İstediğim oyun bugünkü oyun değil. İlave etmek istediğimiz bölümler var. Elimizde bununla beraber kadroda olmayan, eksik olan, cezalı olanlar var. Bu oyunu geliştirebilmemiz için oyuncuların da gelişmesi lazım. Birden olmaz. Sabırlı olmak lazım" dedi. "Çok çalışıyoruz. Zamanla birlikte üstesinden geleceğiz. Oyuncularımızla beraber bunu devam ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanan Kartal şöyle devam etti: F.Bahçe'ye yakışır bir mücadele, oyun göstermeye çalışıyorum. Bütün gayretim F.Bahçe'ye yakışır oyun oynatmak.