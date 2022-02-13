Haberler Fenerbahçe İyi değiliz ama sabır gerekli!

İyi değiliz ama sabır gerekli!

Sarı-lacivertli hoca: İstediğim oyun bu oyun değil. Bu oyunu geliştirebilmemiz için oyuncuların da gelişmesi lazım. Çok çalışıyoruz. Zamanla üstesinden geleceğiz

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 06:50
İyi değiliz ama sabır gerekli!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, galibiyet sonrası yaptığı açıklamada "İstediğim oyun bugünkü oyun değil. İlave etmek istediğimiz bölümler var. Elimizde bununla beraber kadroda olmayan, eksik olan, cezalı olanlar var. Bu oyunu geliştirebilmemiz için oyuncuların da gelişmesi lazım. Birden olmaz. Sabırlı olmak lazım" dedi. "Çok çalışıyoruz. Zamanla birlikte üstesinden geleceğiz. Oyuncularımızla beraber bunu devam ettirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullanan Kartal şöyle devam etti: F.Bahçe'ye yakışır bir mücadele, oyun göstermeye çalışıyorum. Bütün gayretim F.Bahçe'ye yakışır oyun oynatmak.
DİĞER
Güzel oyuncu Eda Ece yıllar önceki hali ile sosyal medyayı salladı: Annemin doğurduğu buydu...
Umut Evirgen'le pişti olup mekandan kaçan Melisa Şenolsun'un yeni bir ilişkiye yelken açtığı ortaya çıktı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor