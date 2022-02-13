Hayat öpücüğü

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda GZT Giresunspor'u 2-1 yendi. Hafta içinde Kayserispor'a son dakika golüyle yenilerek Türkiye Kupası'ndan elenen sarı-lacivertliler dün de maça şokla başladı. Henüz 2. dakikada Chiquinho'nun golü ev sahibini öne taşıdı: 1-0. Sonrasında Zajc'la fırsatları kullanamayan Kanarya, 30'da Valencia ile eşitliği buldu. Ofsayta yakalanmadan savunmanın arkasına sarkmayı başaran Ekvadorlu yıldız yerden vuruşla topu ağlara yolladı: 1-1.



ÇOTANAK 82'DE 10 KİŞİ KALDI

Altay Bayındır'ın kalesinde yaptığı kurtarışlarla tekrar geriye düşmekten kurtulan sarı-lacivertliler, 53'te Pelkas ile öne geçti. Yunan oyuncu orta sahadan aldığı topu ceza sahasına kadar sürüp, düzgün vurdu: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca 3 puan Fenerbahçe'nin oldu. Giresun 82'de Perez'in kırmızı kart görmesiyle kalan bölümü on kişi tamamladı. Ligde iki maç sonra kazanarak moral bulan Fenerbahçe haftaya perşembe günü UEFA Konferans Ligi'nde Slavia Prag'ı ağırlayacak.



Kanarya deplasmanda 5 maç sonra kazandı. Dış sahada en son 21 Kasım 2021'de Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler daha sonra gittiği 5 deplasmanda 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşamıştı.



Giresunspor kalesine iki isabetli şut gönderen (toplam 18 şut) ve bu sezon Süper Lig'deki en düşük sayısını tekrarlayan Fenerbahçe, iki isabetinde de fileleri havalandırdı.