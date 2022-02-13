Haberler Fenerbahçe Giresunspor - Fenerbahçe maçı öncesi Arda Güler ile Muhammed Gümüşkaya beraber röportaj verdi (FB spor haberi)

Giresunspor - Fenerbahçe maçı öncesi Arda Güler ile Muhammed Gümüşkaya beraber röportaj verdi (FB spor haberi)

Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçı öncesi sarı lacivertlilerin altyapısından yetişen Arda Güler ve Giresunspor’da kiralık olarak forma giyen Muhammed Gümüşkaya, birlikte açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 11:11 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 11:51
Giresunspor - Fenerbahçe maçı öncesi Arda Güler ile Muhammed Gümüşkaya beraber röportaj verdi (FB spor haberi)

Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı maçı öncesi sarı lacivertlilerin altyapısından yetişen Arda Güler ve Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Muhammed Gümüşkaya, birlikte açıklamalarda bulundu.

"BENİM ÖZEL BİR GÜN"

Devre arasında Giresunspor'a kiralanan Muhammed, "Bugün benim için çok özel bir gün. İlk defa doğduğum ve büyüdüğüm takıma karşı forma giyeceğim. Çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

"FUTBOLDA BU VAR"

Arda Güler ise, "Muhammed abi ile birkaç ay önce beraber ter döküyorduk. Şimdi rakip, futbolda bu var. İnşallah o da en iyisini yapar" şeklinde konuştu.

DİĞER
Son dakika: Ahmet Çakar'dan G.Saray için bomba sözler! "Bunlar mı Galatasaray'ın futbolcusu?"
Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik'in ölümünün ardından ailede sular durulmuyor! "Hesabından 2 milyon TL para çekildi"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor