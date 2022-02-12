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SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci! 105 gün sonra...

Spor haberi... Süper Lig'de heyecan 25. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 25. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Giresunspor'un konuğu oldu. Karşılaşma öncesi Sarı-Lacivertli cephede Altay Bayındır sevinci yaşandı. Başarılı file bekçisi Giresunspor maçıyla 105 günlük forma hasretine son verdi. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 16:31
SPOR HABERİ - Fenerbahçe'de Altay Bayındır sevinci! 105 gün sonra...

Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe'de, Altay Bayındır iyileşerek sahalara geri döndü. Giresun ekibiyle oynanacak mücadeleye ilk 11'de başlayan Bayındır, yaşadığı omuz sakatlığının ardından yaklaşık 3.5 ay sonra formasına kavuşmuş oldu.

105 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ
30 Ekim 2021 tarihinde oynanan Konyaspor maçında omzundan sakatlanan 23 yaşındaki kaleci, 12 Şubat 2022 tarihinde oynanan Giresunspor maçında forma giyerek 105 günün ardından sahalara geri dönmüş oldu. Altay Bayındır, sakatlandığı döneme kadar bu sezon Fenerbahçe forması altında 15 maça çıkmıştı. Bayındır, bu maçlarda 19 gol yerken, 4 maçta kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

YOKLUĞUNDA BERKE FORMA GİYMİŞTİ
Altay Bayındır'ın sakatlanmasının ardından Berke Özer forma şansı bulmaya başlamış ve Fenerbahçe formasıyla 19 maça çıkmıştı. 2000 doğumlu kaleci, Altay'ın yokluğunda bu sezon toplamda 19 maça çıkarken kalesinde 20 gol görmüş ve 5 maçta kalesini gole kapatmıştı.

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