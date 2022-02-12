Giresunspor - Fenerbahçe maçı sonrası Altay Bayındır: Formanın ağırlığının bilincindeyiz

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile deplasmanda karşılaşan Fenerbahçe sahadan 2-1 galip ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıktan dönen başarılı file bekçisi Altay Bayındır müsabaka sonrası açıklamalarda bulundu. Formanın ağırlığının bilincinde olduklarını belirten Altay, "İnşallah bundan sonra birlik - beraberliğimizi, sahadaki mücadelemizi artırarak devam edeceğiz." dedi.



İşte o sözler...



Altay Bayındır: Uzun bir sakatlık sürecinden sonra döndüm demeyelim, kaldığım yerden devam ediyorum. Benim için zor bir süreçti ama profesyonel bir oyuncu olarak her şeye dikkat ettim.

Formanın ağırlığının bilincindeyiz. İçeride de konuşuyoruz. Bu camianın ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. İnşallah bundan sonra birlik - beraberliğimizi, sahadaki mücadelemizi artırarak devam edeceğiz.