Giresunspor-Fenerbahçe maçı CANLI

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Giresunspor sahasında zorlu rakibi Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İki ekipte mutlak galibiyet için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇININ İLK 11'LERİ

GİRESUNSPOR: Okan, Zeki, Diarra, Alexis, Aziz Behich, Traore, Flavio, Serginho, Chiquinho, Diabate, Umut Nayir

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi, Ferdi, Zajc, Mert Hakan, Sosa, Rossi, Valencia

GİRESUNSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Başlama düdüğü 16.00'da çalan Giresunspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanıyor.