Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer cevabı! Sözleşmeleri...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a Ferdi Kadıoğlu ile Berke Özer'in sözleşmesi soruldu.

Bir gazetecinin, "Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in sözleşme görüşmelerinde son durum nedir?" sorusuna İsmail Kartal, "Ferdi'ye sol bek için transfer teklifi olabilir her an (gülerek). Ferdi bizim evladımız en kısa zamanda bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bu durum Berke için de geçerli" yanıtını verdi.