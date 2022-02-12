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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer cevabı! Sözleşmeleri...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki gelecekleri belirsizliğini koruyan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer için resmi açıklama geldi. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Giresunspor galibiyeti sonrasında açıklamalarda bulundu. İsmail Kartal, iki futbolcuyla ilgili sorunun en kısa zamanda ortadan kalkacağını ifade etti. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 19:55
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'dan Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer cevabı! Sözleşmeleri...

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'a Ferdi Kadıoğlu ile Berke Özer'in sözleşmesi soruldu.

Bir gazetecinin, "Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'in sözleşme görüşmelerinde son durum nedir?" sorusuna İsmail Kartal, "Ferdi'ye sol bek için transfer teklifi olabilir her an (gülerek). Ferdi bizim evladımız en kısa zamanda bu sorunun ortadan kalkacağını düşünüyorum. Bu durum Berke için de geçerli" yanıtını verdi.

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