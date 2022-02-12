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FENERBAHÇE HABERİ: Serdar Dursun'un son durumu belli oldu!

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki Giresunspor deplasmanında sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçeli futbolcu Serdar Dursun'dan kötü haber geldi. Sarı-lacivertliler resmi sitesinden yıldız futbolcunun son durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Yapılan açıklamada, Serdar Dursun'ın yüzüne aldığı darbe sonrası zygoma kemiğinde deplase kırık oluştuğu tespit edildiği belirtildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 23:58 Güncelleme Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 00:04
FENERBAHÇE HABERİ: Serdar Dursun'un son durumu belli oldu!

Fenerbahçe'de Serdar Dursun şoku yaşanıyor. Giresunspor maçında yüzüne aldığı darbe sonucu sakatlanan ve oyuna devam edemeyen yıldız futbolcunun zygoma kemiğinde deplase kırık oluştuğu açıklandı.

Sarı-lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklamada "Oyuncumuz Serdar Dursun'un, GZT Giresunspor maçında yüzüne aldığı darbe sonrası yapılan görüntülemesinde zygoma kemiğinde (gözün dış duvarını oluşturan kemik) deplase kırık oluştuğu tespit edilmiştir. Detaylı tetkikleri devam eden, şu an için operasyon geçirmesi planlanan oyuncumuzun tedavi süreci başlamıştır. Gelişmelere dair açıklama yapılacaktır." denildi.

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