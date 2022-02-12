FENERBAHÇE HABERİ: Enner Valencia'dan flaş sözler! "İçinde bulunduğumuz durum..."

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Giresunspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Takımının maçtaki ilk golünü atan Valencia, "Hangi pozisyonda oynarsak oynayalım hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmalıydık. Tanrıya şükürler olsun ki takımımın galibiyetine katkı sağladım." ifadelerini kullandı.

"BU DURUMDAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"

Valencia, "İçinde bulunduğumuz durum, mutlu olduğumuz bir durum değil. Hepimiz bu durumdan çıkmak istiyoruz. Pozisyonları gole çevirme oranımız yüksek değil. Tersine çevirmek için uğraşacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



