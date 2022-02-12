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FENERBAHÇE HABERİ: Enner Valencia'dan flaş sözler! "İçinde bulunduğumuz durum..."

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de Enner Valencia, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Giresunspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerin 2-1 kazandığı mücadelede attığı golle galibiyete katkı sağlayan yıldız futbolcu, takımın genel durumu hakkında konuştu. Valencia, "İçinde bulunduğumuz durum, mutlu olduğumuz bir durum değil. Hepimiz bu durumdan çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 18:58
FENERBAHÇE HABERİ: Enner Valencia'dan flaş sözler! "İçinde bulunduğumuz durum..."

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, Giresunspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Takımının maçtaki ilk golünü atan Valencia, "Hangi pozisyonda oynarsak oynayalım hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmalıydık. Tanrıya şükürler olsun ki takımımın galibiyetine katkı sağladım." ifadelerini kullandı.

"BU DURUMDAN ÇIKMAK İSTİYORUZ"
Valencia, "İçinde bulunduğumuz durum, mutlu olduğumuz bir durum değil. Hepimiz bu durumdan çıkmak istiyoruz. Pozisyonları gole çevirme oranımız yüksek değil. Tersine çevirmek için uğraşacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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