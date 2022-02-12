Haberler Fenerbahçe Eski Manchester United'lı Fenerbahçe'ye doğru! Adnan Januzaj...

Eski Manchester United'lı Fenerbahçe'ye doğru! Adnan Januzaj...

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Adnan Januzaj ismi geldi. Sarı lacivertliler, Real Sociedad forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Adnan Januzaj'ı kadrosuna katmak için oyuncunun menajeri Sina Ranjbar ile temasa geçti. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 06:50
Eski Manchester United'lı Fenerbahçe'ye doğru! Adnan Januzaj...

Bu sezon şampiyonluk yarışına havlu atan Fenerbahçe yeni sezonun planlamasına başladı...

Eski Manchester United'lı Fenerbahçe'ye doğru! Adnan Januzaj...

Başta Löw ve Jesus olmak üzere birçok teknik adamla görüşmelerde bulunan Sarı-Lacivertliler transfer konusunda da sessiz ve derinden adımlar atıyor.

Eski Manchester United'lı Fenerbahçe'ye doğru! Adnan Januzaj...

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcularla ilgili çalışmalar yürüten yönetimin ilk hamleyi yaptığı öğrenildi.

Eski Manchester United'lı Fenerbahçe'ye doğru! Adnan Januzaj...

RESMİ GÖRÜŞME YAPILACAK

Gelen bilgilere göre Fenerbahçe, Sociedad formasını giyen Adnan Januzaj'a resmen talip oldu.

Eski Manchester United'lı Fenerbahçe'ye doğru! Adnan Januzaj...

Sezon sonunda İspanyol kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Türk asıllı Belçikalı yıldızın menajeri Sina Ranjbar ile temasa geçen Sarı-Lacivertliler'in kısa süre içinde bir görüşme yapması bekleniyor.

Eski Manchester United'lı Fenerbahçe'ye doğru! Adnan Januzaj...

Takvim'in haberine göre; Januzaj'la çok sayıda takımın ilgilendiği ve menajer Ranjbar'ın tüm teklifleri değerlendirdikten sonra kesin kararın verileceği belirtiliyor.

Eski Manchester United'lı Fenerbahçe'ye doğru! Adnan Januzaj...

BELÇİKA'YI TERCİH ETMİŞTİ

Daha önce Manchester United ve Dortmund formalarını da giyen 27 yaşındaki futbolcu, hücumun her iki kanadında ve 10 numara pozisyonunda görev yapıyor.

Eski Manchester United'lı Fenerbahçe'ye doğru! Adnan Januzaj...

Türk bir baba ve Kosovalı bir annenin çocuğu olan Adnan Januzaj'ın geçtiğimiz yıllarda ismi Türk Milli Takımı ile de anılmıştı. Ancak yıldız futbolcu tercihini Belçika'dan yana kullanmıştı.

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