Vedat Muriqi'den Türkiye Ligi ve Kosova savaşı itirafları! "50 kişi bir evde mahsur kaldık ve..."

KOSOVA VE SAVAŞ ANILARI...

Savaştan sonra, Kosova'da neredeyse hiçbirşey yoktu. Özellikle spor adına herşey bitmişti. Kimse futbol oynamak istemiyordu. Bir amcama, profesyonel futbolcu olmak istediğimi söylediğimde bana gülmeye başladı ve bunun çok zor olduğunu söyledi. Sonra işler değişmeye başladı. Şansım yaver gitti. Profesyonel olmak için gerçekten çok çalıştım.

"SAVAŞ, DÜNYADA İNSANIN BAŞINA GELECEK EN KÖTÜ ŞEYDİR"

Savaş, dünyada herhangi bir insanın başına gelecek en kötü şeydir. Bununla ilgili tek olumlu şey, sizi zihinsel ve fiziksel olarak daha güçlü hale getirmesidir. Ailemde yaklaşık 50 kişiydik ve hepimiz bir evin bir odasında mahsur kaldık. Almanlar bize yardım etmeye başlayınca, herkesle bir kilo soğan ve bir litre süt paylaştık.