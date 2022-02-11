Vedat Muriqi'den Türkiye Ligi ve Kosova savaşı itirafları! "50 kişi bir evde mahsur kaldık ve..."

Fenerbahçe'den ayrılığın ardından Lazio'nun yolunu tutan ve İtalya'da istediği ortamı bulamayan Vedat Muriqi, ara transfer sezonunda İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca'ya transfer olmuştu.
Yıldız golcu, transferinin ardından Mallorca formasıyla gol de bulmuştu. Muriqi, İtalyan basınına yaptığı konuşmada İtalya Serie A ve Türkiye Süper Ligi'nde dair konuştu. İşte o sözler...
"İtalya Ligi'nde kesinlikle Türkiye'den daha fazla kalite var. Lazio'ya gittiğimde sakatlandım, sonra corona virüsü geçirdim. Çok acı çektim ama Lazio mükemmel bir seviyeydi benim için.