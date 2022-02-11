Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi'den Türkiye Ligi ve Kosova savaşı itirafları! "50 kişi bir evde mahsur kaldık ve..."

Vedat Muriqi'den Türkiye Ligi ve Kosova savaşı itirafları! "50 kişi bir evde mahsur kaldık ve..."

Ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelen ancak İspanya Ligi ekiplerinden Real Mallorca'nın yolunu tutan Vedat Muriqi, İtalyan basınına konuştu. Muriqi yaptığı açıklamada, İtalya Serie ve ve Türkiye Süper Ligi'ne dair de konuştu. Öte yandan Muriqi, Kosova'da yaşanan savaşa dair yaşadığı acı anları da anlattı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 19:08 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 19:25
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Vedat Muriqi'den Türkiye Ligi ve Kosova savaşı itirafları! "50 kişi bir evde mahsur kaldık ve..."

Fenerbahçe'den ayrılığın ardından Lazio'nun yolunu tutan ve İtalya'da istediği ortamı bulamayan Vedat Muriqi, ara transfer sezonunda İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca'ya transfer olmuştu.

Vedat Muriqi'den Türkiye Ligi ve Kosova savaşı itirafları! "50 kişi bir evde mahsur kaldık ve..."

Yıldız golcu, transferinin ardından Mallorca formasıyla gol de bulmuştu. Muriqi, İtalyan basınına yaptığı konuşmada İtalya Serie A ve Türkiye Süper Ligi'nde dair konuştu. İşte o sözler...

Vedat Muriqi'den Türkiye Ligi ve Kosova savaşı itirafları! "50 kişi bir evde mahsur kaldık ve..."

"İtalya Ligi'nde kesinlikle Türkiye'den daha fazla kalite var. Lazio'ya gittiğimde sakatlandım, sonra corona virüsü geçirdim. Çok acı çektim ama Lazio mükemmel bir seviyeydi benim için.

Vedat Muriqi'den Türkiye Ligi ve Kosova savaşı itirafları! "50 kişi bir evde mahsur kaldık ve..."

Takım arkadaşlarıma yetişmek kolay olmadı. Şanssız bir süreç geçirdim ve bana fırsat verildiğinde de bunu iyi değerlendirdiğimi söyleyemem.

Vedat Muriqi'den Türkiye Ligi ve Kosova savaşı itirafları! "50 kişi bir evde mahsur kaldık ve..."

"ÇOK TEKLİF ALDIM..."
Birçok teklif aldım ama fark ettim ki, Mallorca'daki herkes takımın iyi olması için çalışıyor. Yönetim ve teknik direktör, doğrudan benimle iletişim kurdu. Beni neden istediklerini anlattı.

Vedat Muriqi'den Türkiye Ligi ve Kosova savaşı itirafları! "50 kişi bir evde mahsur kaldık ve..."

İtalya Ligi'nda fiziksel bir düello söz konusu. Fiziki oyun çok fazla oynanıyor. İtalya'da bir oyuncu yere düşerken çığlık attığında, hakem hemen faul veriyor. Bu doğru değil.

Vedat Muriqi'den Türkiye Ligi ve Kosova savaşı itirafları! "50 kişi bir evde mahsur kaldık ve..."

KOSOVA VE SAVAŞ ANILARI...
Savaştan sonra, Kosova'da neredeyse hiçbirşey yoktu. Özellikle spor adına herşey bitmişti. Kimse futbol oynamak istemiyordu. Bir amcama, profesyonel futbolcu olmak istediğimi söylediğimde bana gülmeye başladı ve bunun çok zor olduğunu söyledi. Sonra işler değişmeye başladı. Şansım yaver gitti. Profesyonel olmak için gerçekten çok çalıştım.

Vedat Muriqi'den Türkiye Ligi ve Kosova savaşı itirafları! "50 kişi bir evde mahsur kaldık ve..."

"SAVAŞ, DÜNYADA İNSANIN BAŞINA GELECEK EN KÖTÜ ŞEYDİR"
Savaş, dünyada herhangi bir insanın başına gelecek en kötü şeydir. Bununla ilgili tek olumlu şey, sizi zihinsel ve fiziksel olarak daha güçlü hale getirmesidir. Ailemde yaklaşık 50 kişiydik ve hepimiz bir evin bir odasında mahsur kaldık. Almanlar bize yardım etmeye başlayınca, herkesle bir kilo soğan ve bir litre süt paylaştık.

Vedat Muriqi'den Türkiye Ligi ve Kosova savaşı itirafları! "50 kişi bir evde mahsur kaldık ve..."

Zor zamanlardı. Anne ve babamın acı çektiğini, çocuk olduğumuzu, yiyip içmek istediğimir birşey olduğunda bizee hiçbirşey veremediklerini fark ettim. Neyse ki ailemden savaşta kimse ölmedi.

Vedat Muriqi'den Türkiye Ligi ve Kosova savaşı itirafları! "50 kişi bir evde mahsur kaldık ve..."

SIRP ASKERLERİN YAĞMALAMASI SONRASI...
Sırp askerler eve geldi ve bize, bomba atacaklarını söylediler. Annemin, arabayı alıp Arnavutluk'a gitmek için mümkün olan en kısa sürede kıyafetlerini çantaya koyduğunu hatırlıyorum. Sokaklarda, askerlerin evlerden dışarı attığı kıyafetleri gördüğümü hatırlıyorum.

Vedat Muriqi'den Türkiye Ligi ve Kosova savaşı itirafları! "50 kişi bir evde mahsur kaldık ve..."

TÜRKİYE HAYATI...
Futbolculuğu yüzde 1 yakalama şansım vardı ve sadece bu konuya odaklandım. Kendimi kanıtlamak istiyordum. Kosovaya dönmek istemiyordum ve neyse ki beni kabul ettiler. (Türkiye için)

Vedat Muriqi'den Türkiye Ligi ve Kosova savaşı itirafları! "50 kişi bir evde mahsur kaldık ve..."

Lazio, yaklaşık 20 milyon euroyu boşuna ödemedi. Türkiye'de ve Milli Takım'da goller attım. Bir oyuncuya 100 milyon euro da verebilirsiniz ama sakatlıklar ve şanssızlıklar olursa, beklenen performans gösterilemeyebilir. Futbol böyle birşey. "

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