Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile kozlarını paylaşacak. Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor'a 1-0 mağlup olarak kupaya veda eden sarı lacivertliler, bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Futbolseverler ise maçın saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladı. Peki, Giresunspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

GİRESUNSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Fenerbahçe maçı 12 Şubat Cumartesi günü saat 16:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

GİRESUNSPOR: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Traore, Muhammed, Diabaté, Shapi Suleymanov, Sergio, Umut

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Kim, Szalai, Ferdi, Crespo, Mert Hakan, Pelkas, Osayi-Samuel, Valencia, Berisha

MAÇ ÖNÜ NOTLAR

Ligde oynadığı 24 karşılaşmada 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, hanesine 37 puan yazdırdı. Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta bir galibiyet alabilen sarı-lacivertli takım, haftaya 6. sırada girdi.

Yaptığı müsabakaların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 12'sinden mağlup ayrılan GZT Giresunpor ise 26 puanla 16. basamakta yer aldı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Sarı-lacivertli takımda 6 futbolcu, GZT Giresunspor karşısında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı Miguel Crespo ile sakatlıkları bulunan Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mesut Özil, Filip Novak ve Luiz Gustavo, karşılaşmada görev yapamayacak.

ALTAY BAYINDIR DÖNÜYOR

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen kaleci Altay Bayındır'ın yarın kadroda yer alması bekleniyor.

Ligin 11. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor müsabakasında yaşadığı sakatlık nedeniyle omzundan operasyon geçiren 23 yaşındaki file bekçisi, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde formasına kavuşacak.

Altay Bayındır'ın yanı sıra sakatlığını atlatan Miha Zajc da görev verilmesi durumunda yarın forma giyebilecek.

Sarı-lacivertli takımda Ferdi Kadıoğlu ise Giresunspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ferdi, yarın kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek ve 26. haftada oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

EN SON GALİBİYETİ 1972 YILINDA GİRESUN'DA ALDI

Bu zamana kadar 13 müsabakada karşı karşıya gelen iki takımdan, sarı-lacivertliler 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Fenerbahçe bu yenilgisini de 1972 yılının aralık ayında deplasmanda Giresunspor'a 1-0 mağlup olarak almıştı.

İki takım arasında oynanan son 8 maçta ise Fenerbahçe, Giresunspor'a karşı kaybetmezken, Süper Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçta da sarı lacivertliler sahadan 2-1 galip ayrılmıştı. Sezon öncesi Giresun'da oynanan hazırlık maçında da Fenerbahçe 3-1'lik skorla rakibini yenmişti.

GİRESUNSPOR 16'NCI FENERBAHÇE 6'NCI SIRADA

Giresunspor, yarın Çotanak Spor Kompleksinde saat 16.00'da başlayacak olan ve Zorbay Küçük'ün yöneteceği maçta rakibini yenerek 50 yıllık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Yeşil beyazlı ekip ligde oynadığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik,12 yenilgi ile 26 puanla 16'ncı sırada, sarı lacivertliler ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 37 puan ile 6'ncı sırada bulunuyor.

Hafta başından itibaren bu maçın hazırlıklarını sürdüren ve bugün yapacağı ter idmanının ardından kampa girecek olan Giresunspor, Fenerbahçe karşısında galip gelerek hem 50 yıllık hasrete son vermek hem de alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.

KELEŞ: RAKİBİN KÖTÜ GİDİŞATINDAN FAYDALANMAK İSTİYORUZ

Yeşil beyazlıların teknik direktörü Hakan Keleş, Fenerbahçe'nin kötü bir gidişatı olduğunu ve bundan faydalanmak istediklerini ifade ederek, "Bizim de acil puanlara ihtiyacımız var. Çünkü alt tarafla puan farkı kapandı. Bir an önce biz de 3 puanı kazanmak istiyoruz. Seyircimizin de desteğiyle kazanmak istiyoruz. Çünkü puanlara ihtiyacımız var. Üst sıralara doğru tırmanmak ve bunun başlangıcını da Fenerbahçe maçında galip gelerek yapmak istiyoruz" dedi.

SAKAT VE CEZALI DURUMU

Karadeniz ekibinde sakatlığı bulanan Hayrullah Bilazer ve Erol Can Akdağ ile kadro dışı bırakılan Sankhare haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.