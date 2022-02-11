Fenerbahçeli Kim Min-Jae için flaş transfer gelişmesi! Dudak uçuklatan rakam...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak istediği gibi bir sezon geçiremeyen Fenerbahçe'de takımın öne çıkan isimlerinden biri Min-Jae Kim oldu.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak istediği gibi bir sezon geçiremeyen Fenerbahçe'de takımın öne çıkan isimlerinden biri Min-Jae Kim oldu.
Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer edilen Güney Koreli stoper, sarı-lacivertli formayla gösterdiği Avrupa kulüplerinin radarına girdi.
Adı özellikle İtalyan kulüpleriyle anılan Kim ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
NAPOLI YENİ TEKLİF YAPACAK
İtalyan basını, ara transfer döneminde de Güney Koreli futbolcu için girişimlerde bulunan Napoli'nin, 25 yaşındaki savunma oyuncusu için sezon sonunda yeni bir teklif yapacağını duyurdu.
25 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI
Serie A ekibinin, Kim için futbolcu 25 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği öne sürüldü.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maçta 2 bin 500 dakika süre alan Min-Jae Kim'in sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.