Haberler Fenerbahçe Fenerbahçeli Kim Min-Jae için flaş transfer gelişmesi! Dudak uçuklatan rakam...

Fenerbahçeli Kim Min-Jae için flaş transfer gelişmesi! Dudak uçuklatan rakam...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin Koreli yıldızı Kim Min-Jae, oynadığı futbolla alkış toplarken, Avrupa devlerinin transfer radarına girdi. İddialara göre Kim Min-Jae için kulüpler, Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor ve dev bonservis önerecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 19:52
Fenerbahçeli Kim Min-Jae için flaş transfer gelişmesi! Dudak uçuklatan rakam...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak istediği gibi bir sezon geçiremeyen Fenerbahçe'de takımın öne çıkan isimlerinden biri Min-Jae Kim oldu.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae için flaş transfer gelişmesi! Dudak uçuklatan rakam...

Çin ekibi Beijing Guoan'dan transfer edilen Güney Koreli stoper, sarı-lacivertli formayla gösterdiği Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae için flaş transfer gelişmesi! Dudak uçuklatan rakam...

Adı özellikle İtalyan kulüpleriyle anılan Kim ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae için flaş transfer gelişmesi! Dudak uçuklatan rakam...

NAPOLI YENİ TEKLİF YAPACAK

İtalyan basını, ara transfer döneminde de Güney Koreli futbolcu için girişimlerde bulunan Napoli'nin, 25 yaşındaki savunma oyuncusu için sezon sonunda yeni bir teklif yapacağını duyurdu.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae için flaş transfer gelişmesi! Dudak uçuklatan rakam...

25 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Serie A ekibinin, Kim için futbolcu 25 milyon Euro'ya kadar çıkabileceği öne sürüldü.

Fenerbahçeli Kim Min-Jae için flaş transfer gelişmesi! Dudak uçuklatan rakam...

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 29 maçta 2 bin 500 dakika süre alan Min-Jae Kim'in sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

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