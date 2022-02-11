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Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! Ali Koç'a seçim çağrısı

Fenerbahçe'de son dakika haberi... Kongre üyeleri, yönetimi noter kanalıyla istifaya davet ediyor. Tribünlerin istifa çağrılarına kulaklarını kapatan Başkan Ali Koç’a kongre üyeleri noter kanalıyla ihbarname göndererek istifaya davet etti.T araftarlar da yönetimin istifası için imza kampanyası başlattı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! Ali Koç'a seçim çağrısı

Fenerbahçe'yi önümüzdeki günlerde son derece tansiyonu yüksek günler bekliyor gibi görünüyor. Taraftarlardan gelen yoğun istifa çağrılarına kulağını kapatan Ali Koç'a bir süredir camianın önde gelen isimlerinden de erken seçim baskısı yapılmaya başlandı.

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! Ali Koç'a seçim çağrısı

NOTERE KOŞTULAR...

Ancak Başkan Koç geçtiğimiz gün Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, istifa veya seçimin kesinlikle gündemlerinde olmadığını açıkça belli etmişti. Bunun ardından kongre üyelerinden son derece ilginç bir hamle geldi. Kongre üyeleri kişisel olarak kulübe ve yönetimine bir an önce istifa ederek seçime gitmesi için ihbarname göndermeye başladılar.

Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! Ali Koç'a seçim çağrısı

IMZALAR TOPLANIYOR

Takvim'in haberine göre, gönderilen ihbarnamelerde gerekçe olarak da Fenerbahçe kulübünün son 4 yılda tarihinin en kötü dönemini geçiriyor olması gösterildi. Kongre üyelerinin bu tarihi hamlesinin ardından taraftar grupları da Başkan Ali Koç ve yönetiminin istifa etmesi için imza kampanyası başlattığı ifade ediliyor. Tribünlerden gelen istifa seslerinin artık daha somut taleplerle gündeme gelmesinin ardından Başkan Koç ve yönetiminin nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu.

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