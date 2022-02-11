Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! Ali Koç'a seçim çağrısı

NOTERE KOŞTULAR... Ancak Başkan Koç geçtiğimiz gün Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, istifa veya seçimin kesinlikle gündemlerinde olmadığını açıkça belli etmişti. Bunun ardından kongre üyelerinden son derece ilginç bir hamle geldi. Kongre üyeleri kişisel olarak kulübe ve yönetimine bir an önce istifa ederek seçime gitmesi için ihbarname göndermeye başladılar.

IMZALAR TOPLANIYOR

Takvim'in haberine göre, gönderilen ihbarnamelerde gerekçe olarak da Fenerbahçe kulübünün son 4 yılda tarihinin en kötü dönemini geçiriyor olması gösterildi. Kongre üyelerinin bu tarihi hamlesinin ardından taraftar grupları da Başkan Ali Koç ve yönetiminin istifa etmesi için imza kampanyası başlattığı ifade ediliyor. Tribünlerden gelen istifa seslerinin artık daha somut taleplerle gündeme gelmesinin ardından Başkan Koç ve yönetiminin nasıl bir tavır alacağı ise merak konusu.