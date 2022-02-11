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Fenerbahçe'de fatura sezon sonu! Ayrılıklar peş peşe

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de yönetim, sahada yüreğini koymayanları not ediyor. Lig bitinci birçok ismin bileti kesilecek. Hayal kırıklığı yaşatan isimlerin başında Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas, Sosa geliyor. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 06:50
Fenerbahçe'de fatura sezon sonu! Ayrılıklar peş peşe

Şampiyonluk ve kupa hedefinden daha şubat ayında uzaklaşan Fenerbahçe'de fatura sezon sonu kesilecek. Yönetim, sahada savaşanlar ile yasak savar gibi oynayanları not ediyor. Lig bitince bu isimlerle yolların ayrılması bekleniyor. Hayal kırıklığı yaşatan isimlerin başında Luiz Gustavo, Dimitris Pelkas, Sosa geliyor. Kontratı bitecek Sosa ile vedalaşacak olan sarı-lacivertliler, Gustavo ve Pelkas'ı da talibi çıkarsa satacak. Performansları yetersiz olan Nazım, Rossi, Berisha, Novak, Zajc için de kararı yeni gelecek teknik direktör verecek.

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