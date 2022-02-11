FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Takvim'in haberine göre; Geçen sezon ve bu sezona bakıldığında Attila Szalai, Bright Osayi Samuel ve Enner Valencia'nın dışındaki isimler beklentileri karşılayabilmiş değil. İşte Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı 20 futbolcu ve şu anki durumları:

İrfan Can Kahveci: 11 milyon Euro'ya mal oldu ama futbolundan çok sakatlıkları ile konuşuluyor.