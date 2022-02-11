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FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Fenerbahçe spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 20 puan gerisinde kalan, Ziraat Türkiye Kupası'na ise son 16 turunda havlu atan Fenerbahçe'de tablo gün geçtikçe kötüye gidiyor. Geçtiğimiz sezon transfere 25 milyon Euro gibi ciddi bir rakam yatıran Fenerbahçe 20 futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Ancak Fenerbahçe'nin şu anki kadrosuna bakıldığında bu 20 futbolcunun çok azının düzenli olarak forma giymesi dikkatleri çekiyor. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 07:11 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 07:14
FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Ali Koç döneminde transferde çok büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de tablo her geçen gün kötüye gidiyor... Sarı-Lacivertliler geçen sezon yaklaşık 25 milyon Euro bonservis bedelini kasasından çıkarmış ve tam 20 futbolcuyu renklerine bağlamıştı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Ancak Fenerbahçe'nin şu anki kadrosuna bakıldığında bu 20 futbolcunun çok azının düzenli olarak forma giymesi dikkatleri çekiyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Geçen sezon Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğünde alınan isimlerin birçoğuyla yollar ayrılırken, bazıları da yedek kulübesinde forma şansı bekliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Takvim'in haberine göre; Geçen sezon ve bu sezona bakıldığında Attila Szalai, Bright Osayi Samuel ve Enner Valencia'nın dışındaki isimler beklentileri karşılayabilmiş değil. İşte Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı 20 futbolcu ve şu anki durumları:

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

İrfan Can Kahveci: 11 milyon Euro'ya mal oldu ama futbolundan çok sakatlıkları ile konuşuluyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Marcel Tisserand: Pereira döneminde 3'lü defansta iyi işler çıkardı. Ancak Pereira'nın gidişi sonrası geçen sezon olduğu gibi kulübeye mahkum oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Dimitrios Pelkas: Geçen sezonun yıldızıydı. Bu sezonun ise büyük hayal kırıklığı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Attila Szalai: Ali Koç döneminin en iyi transferlerinden birisi. Takımın kilit isimlerinden.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Nazım Sangare: Ne geçen sezon ne bu sezon bekleneni veremedi. Büyük bir hayal kırıklığı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Mauricio Lemos: Geçen sezon taraftarlara saç baş yoldurdu. Bu sezon başında yollar ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Kemal Ademi: Neden transfer edildiğini kimse anlayamadı. Sezon başında gönderildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Bright Osayi Samuel: Belki skor katkısı olarak bekleneni veremedi ama enerjisiyle taraftarların sevdiği isimlerden biri oldu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Diego Perotti: Sakat sakat transfer edildi. Sezon başında zor bela gönderilebildi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Papiss Demba Cisse: Büyük hayal kırıklığı yarattı. Sezon başında takımdan ayrıldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Sinan Gümüş: Sezon başında kadro dışı kaldı. Ara transferin son günü Antalya'ya imza attı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Mame Thiam: Sezon başında gönderildi. Kayserispor'da harikalar yaratıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Jose Sosa: Transferi büyük ses getirdi ama Trabzonspor günlerini mumla aratıyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Filip Novak: Onun performansı da Sosa ile aynı. Beklentiler boşa çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Gökhan Gönül: Dönüşü olay olmuştu. Sezon başında Rize'ye gitti.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Caner Erkin: O da yuvaya dönenlerdendi. Pereira kadro dışı bıraktı. Ardından Karagümrük'ün yolunu tuttu.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Mert Hakan Yandaş: Galatasaray'ın elinden son dakikada alındı. Ancak performansı şu ana kadar hayal kırıklığı yarattı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Enner Valencia: Son dönemde gol yollarında sıkıntı yaşasa da maliyet-performans olarak başarılı bir transfer olarak kayıtlardaki yerini aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Mesut Özil: 2021 yılının transfer bombasıydı. Performansı hep inişli çıkışlı oldu. Açıkçası kimseyi mutlu edemedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Ally Samatta: Fener'in forvet değirmeninde o da kayboldu. Maliyeti çok büyüktü. Sezon başında Antwerp'e kiralandı.

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