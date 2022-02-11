FENERBAHÇE HABERLERİ: Kanarya'da 25 milyon euroluk fiyasko!

Ali Koç döneminde transferde çok büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe'de tablo her geçen gün kötüye gidiyor... Sarı-Lacivertliler geçen sezon yaklaşık 25 milyon Euro bonservis bedelini kasasından çıkarmış ve tam 20 futbolcuyu renklerine bağlamıştı.
Ancak Fenerbahçe'nin şu anki kadrosuna bakıldığında bu 20 futbolcunun çok azının düzenli olarak forma giymesi dikkatleri çekiyor.
Geçen sezon Emre Belözoğlu'nun sportif direktörlüğünde alınan isimlerin birçoğuyla yollar ayrılırken, bazıları da yedek kulübesinde forma şansı bekliyor.