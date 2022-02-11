FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'tan flaş karar! Trabzonspor maçı...

Fenerbahçe'de futbol takımının kötü gidişatı devam ediyor. Şampiyonluk yarışına erken havlu atan sarı-lacivertlilerde uzun süredir başkan Ali Koç'a kongreye gitmesi yönünde çağrılar yapılıyordu.
Ama Ali Koç bu çağrılara rağmen böyle bir karar almayı hiç düşünmedi. Ancak son dönemde yaşananlar sonrası ilk kez böyle bir gündem yüksek sesle konuşulur hale geldi.
Sezon sonuna kadar takımın başına teknik direktör İsmail Kartal'ı getiren Başkan Koç, takımın toparlanmasını umuyordu. Toparlanmanın olmasıyla da yeni sezon planlamasının daha rahat yapılması hedefleniyordu.