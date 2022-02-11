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FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'tan flaş karar! Trabzonspor maçı...

Süper Lig'de şampiyonluğa erken havlu atan Fenerbahçe, Kayserispor'a yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na da son 16 turunda veda etmişti. Eleştirilerin odak noktasında olan Başkan Ali Koç'un ise Kayserispor maçının ardından oyuncularla yaptığı toplantıda sert ifadeler kullandığı ve radikal bir karar almaya hazırlandığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 09:38
FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'tan flaş karar! Trabzonspor maçı...

Fenerbahçe'de futbol takımının kötü gidişatı devam ediyor. Şampiyonluk yarışına erken havlu atan sarı-lacivertlilerde uzun süredir başkan Ali Koç'a kongreye gitmesi yönünde çağrılar yapılıyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'tan flaş karar! Trabzonspor maçı...

Ama Ali Koç bu çağrılara rağmen böyle bir karar almayı hiç düşünmedi. Ancak son dönemde yaşananlar sonrası ilk kez böyle bir gündem yüksek sesle konuşulur hale geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'tan flaş karar! Trabzonspor maçı...

Sezon sonuna kadar takımın başına teknik direktör İsmail Kartal'ı getiren Başkan Koç, takımın toparlanmasını umuyordu. Toparlanmanın olmasıyla da yeni sezon planlamasının daha rahat yapılması hedefleniyordu.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'tan flaş karar! Trabzonspor maçı...

Fakat beklenen toparlanma gerçekleşmedi. Üstüne sarı-lacivertli takım esas hedefi olan Türkiye Kupası'na veda etti. Bunun yanında kupadaki maçın ikinci yarısının tamamını bir kişi eksik oynayan Kayserispor'a gol atılamaması ve mağlup olunması sabırları taşırdı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'tan flaş karar! Trabzonspor maçı...

Bu maç öncesinde başkan Ali Koç'a yönelik Divan Kurulu'nda ağır eleştiriler yapıldı. Fenerbahçe Başkanı ilk kez bir divanda bu kadar gergindi. Eski yönetici Hulusi Belgü'ye cevap verirken kontrolü kaybetme noktasına kadar geldi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Ali Koç'tan flaş karar! Trabzonspor maçı...

Yaşanan bu yıpratıcı gelişmeler ve takımın toparlama umudunun da iyice kaybedilmesi sonrası durum değişmeye başladı. Başkan Ali Koç'un artık olağanüstü kongreye gidip güvenoyu isteyeceğine dair kulüp içinde bir beklenti oluştu.

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