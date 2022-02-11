Fenerbahçe Giresunspor maçı hazırlıklarını tamamlandı (FB spor haberi)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında yarın deplasmanda GZT Giresunspor'un konuğu olacak Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün özel uçakla Giresun'a hareket edecek.

ALTAY BAYINDIR KAFİLEYE DAHİL EDİLDİ



Fenerbahçe'de, Mesut Özil, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Filip Novak, Luiz Gustavo ve kart cezalısı Miguel Crespo kafileye dahil edilmedi. Omzundaki sakatlık nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Altay Bayındır ise Giresunspor ile oynanacak karşılaşmanın kafilesine dahil edildi. Sarı-lacivertli ekibin, Giresunspor kafilesinde şu isimler yer aldı: "Altay Bayındır, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Kim Min Jae, Atila Szalai, Serdar Aziz, Tisserand, Burak Kapacak, Ferdi Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Nazım Sangare, Sosa, Zajc, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Rossi, Osayi Samuel, Pelkas, Valencia, Serdar Dursun, Berisha."