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FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'na Ada kancası! Teklif ortaya çıktı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Yönetimin henüz sözleşmesini uzatmadığı yıldız futbolcuya İngiltere Premier Lig'den talip çıktığı ve 5 yıllık kontrat önerildiği iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2022 Cuma 06:50
FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'na Ada kancası! Teklif ortaya çıktı

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu'na Brighton talip oldu. İngiliz kaynaklar, Premier Lig'de 9. sırada yer alan ekibin sarı-lacivertli oyuncuya 5 yıllık kontrat önerdiğini duyurdu.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'na Ada kancası! Teklif ortaya çıktı

22 yaşındaki Ferdi bu sezon Fenerbahçe'de 27 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'nin de görüşmeleri sürdürdüğü Ferdi'nin şu ana kadar yapılan kontrat uzatma tekliflerine olumlu yanıt vermediği belirtiliyor.

FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'na Ada kancası! Teklif ortaya çıktı

Genç oyuncu, A Milli Takım tercihini de uzun süre bekledikten sonra ay-yıldızlı ekipten yana kullanmıştı.

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