FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'na Ada kancası! Teklif ortaya çıktı

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu'na Brighton talip oldu. İngiliz kaynaklar, Premier Lig'de 9. sırada yer alan ekibin sarı-lacivertli oyuncuya 5 yıllık kontrat önerdiğini duyurdu.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu'na Brighton talip oldu. İngiliz kaynaklar, Premier Lig'de 9. sırada yer alan ekibin sarı-lacivertli oyuncuya 5 yıllık kontrat önerdiğini duyurdu.
22 yaşındaki Ferdi bu sezon Fenerbahçe'de 27 maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Fenerbahçe'nin de görüşmeleri sürdürdüğü Ferdi'nin şu ana kadar yapılan kontrat uzatma tekliflerine olumlu yanıt vermediği belirtiliyor.
Genç oyuncu, A Milli Takım tercihini de uzun süre bekledikten sonra ay-yıldızlı ekipten yana kullanmıştı.
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