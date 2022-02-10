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Vitor Pereira yatarak Fenerbahçe'den para kazanıyor! İşte o rakam

Son dakika spor haberi: Brezilya basınında, “Vitor Pereira sözleşme süresi dolmadan görevine son verildiği için maaşını almaya devam ediyor” ifadeleri yer aldı. Portekizli hoca, Fenerbahçe’den aylık 150 bin Euro kazanıyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2022 Perşembe 06:50
Vitor Pereira yatarak Fenerbahçe'den para kazanıyor! İşte o rakam

Fenerbahçe'den gönderilen Vitor Pereira ile ilgili Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in haberine göre; Menajer Kia Joorabchian Globo Esporte'ye yaptığı açıklamada, "Vitor Pereira sözleşme süresi dolmadan görevine son verildiği için maaşını almaya devam ediyor.

Vitor Pereira yatarak Fenerbahçe'den para kazanıyor! İşte o rakam

Hiç çalışmasa bile çok ciddi geliri var. Corinthians'ın bu kazançın üzerinde bir ödeme yapmasına imkan yok... Burası çok açık ve net!" ifadelerini kullandı. Sarı-Lacivertliler'in eski teknik direktörü Vitor Pereira, aylık 150 bin Euro kazanıyor.

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